Erik Nelson o izborima u Mađarskoj: "Milorad Dodik je izgubio možda svog najvećeg podržavaoca"

Erik Nelson (Eric), bivši ambasador SAD u BiH oglasio se nakon pobjede opozicije na izborima u Mađarskoj te je komentirao utjecaj koji će ovaj rezultat imati i na Bosnu i Hercegovinu.

U objavi na LinkedInu Nelson je rekao kako su mađarski građani ubjedljivo okončali vladavinu korupcije i neoliberalizma.

- Uvijek sam govorio da se korupcija pokazuje kao krajnji pad autokrata. Mađar je pobijedio na toj platformi, a protivnici MAGA-e u SAD trebali bi naučiti matematiku, uz napomenu da je rekordna izlaznost neophodna za prevazilaženje manipulisanja izbornim jedinicama, kontrolisanih medija i drugih manipulacija - naveo je.

Ističe i kako će na ovaj način veto koji je konstantno koristila Mađarska u kontekstu odlučivanja unutar EU biti "ugašen".

- To je također dobrodošlo odbacivanje Putinovog rada na potkopavanju EU i njenih građana. Ukrajina pobjeđuje nakon što su Orbanovi vetoi, pod kontrolom Kremlja, na podršku EU sada ugašeni - poručio je Nelson.

Na kraju, komentirao je i utjecaj koji će izbori imati na Bosnu i Hercegovinu.

- U Bosni i Hercegovini, Milorad Dodik je izgubio možda svog najvećeg podržavaoca. Nadamo se da stanovnici RS-a mogu jasnije vidjeti krajnju privlačnost Orban - Putinovog nivoa korupcije ka kojem Dodik teži - zaključio je.