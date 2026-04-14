Skandali tresu Kongres: Dva kongresmena dala ostavku, još dvoje bi uskoro moglo napustiti pozicije

Predstavnički dom američkog Kongresa uskoro će napustiti dva člana, po jedan iz obje političke stranke, zbog ozbiljnih optužbi za seksualno zlostavljanje, dok bi još dvoje zastupnika mogli ostati bez svojih pozicija zbog drugih afera.

Demokrata Erik Svalvel (Eric Swalwell) i republikanac Toni Gonzales (Tony Gonzales) najavili su da će podnijeti ostavke nakon što su optužbe protiv njih dospjele u javnost tokom proteklih sedmica.

Ozbiljne optužbe

Posebnu pažnju izazvao je slučaj Svalvela, kojeg su četiri žene u posljednjih nekoliko dana optužile za seksualno zlostavljanje i silovanje.

On će, osim napuštanja mjesta u Kongresu, odustati i od kandidature za guvernera Kalifornije, gdje je važio za jednog od glavnih favorita.

S druge strane, Gonzales je ostavku podnio nekoliko mjeseci nakon što je otkriveno da je imao aferu sa svojom saradnicom koja je kasnije izvršila samoubistvo.

Moguće nove ostavke

Ipak, politički potresi tu se ne završavaju.

Demokratska zastupnica Šila Čerfilus-MekKormik (Sheila Cherfilus-McCormick) i republikanac Kori Mils (Cory Mills) također bi mogli podnijeti ostavke u narednim sedmicama, piše The Hill.

Čerfilus-MekKormik se suočava s optužbama za pronevjeru javnog novca, dok se Mils tereti da je svoju poziciju u Kongresu koristio kako bi državne ugovore dodjeljivao firmi u svom vlasništvu.

Za sada postoje inicijative za njihovo uklanjanje iz Kongresa, ali se oni još nisu javno oglasili o svojoj političkoj budućnosti u Vašingtonu.