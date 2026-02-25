Video / Noć u kojoj je oboren Klintonov rekord: Tramp održao govor o "Stanju nacije"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) u utorak navečer, prema američkom vremenu, održao je govor o „Stanju nacije“, koji se pokazao kao najduže obraćanje u historiji Sjedinjenih Američkih Država.
Njegov govor trajao je približno sat i 48 minuta, čime je postao najduže obraćanje pred Kongresom u posljednjih najmanje 60 godina.
Time je nadmašio vlastiti rekord iz prošle godine, kada je govorio sat i 39 minuta u obraćanju koje tehnički nije bilo govor o stanju nacije.
Prije toga, najduži govor držao je bivši predsjednik Bil Klinton (Bill Clinton), čije je obraćanje o stanju nacije iz 2000. godine trajalo sat i 28 minuta.
S druge strane, najkraće obraćanje u proteklih šest decenija imao je bivši predsjednik Ričard Nikson (Richard Nixon), čiji je govor o stanju nacije 1972. godine trajao svega 28 minuta.
Ukupno trajanje Trampovog govora obuhvatilo je i duže pauze zbog aplauza, prekida, odavanja priznanja gostima, kao i navijanja za američku mušku hokejašku reprezentaciju, osvajače olimpijskog zlata.
Govor o stanju nacije predsjedniku pruža priliku da postavi ili ponovo definiše nacionalnu agendu, a Trampovo obraćanje dolazi u trenutku kada, prema najnovijoj anketi NPR/PBS News/Marist, većina Amerikanaca smatra da je zemlja u lošijem stanju nego prije godinu dana.
Televizijsko obraćanje Kongresu u udarnom terminu, njegovo drugo u 13 mjeseci od povratka u Bijelu kuću, dalo je Trampu priliku da uvjeri birače da zadrže njegove republikanske kolege na vlasti.
Prema anketi Reutersa/Ipsosa (Reuters/Ipsos), šest od deset Amerikanaca – uključujući 30 posto republikanaca – smatra da je Tramp (79) s godinama postao nepredvidiv. Njegov rad odobrava 40 posto ispitanika, dok 58 posto njih ne odobrava način na koji obavlja predsjedničku dužnost.