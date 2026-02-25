Video / Noć u kojoj je oboren Klintonov rekord: Tramp održao govor o "Stanju nacije"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) u utorak navečer, prema američkom vremenu, održao je govor o „Stanju nacije“, koji se pokazao kao najduže obraćanje u historiji Sjedinjenih Američkih Država. Njegov govor trajao je približno sat i 48 minuta, čime je postao najduže obraćanje pred Kongresom u posljednjih najmanje 60 godina.

Time je nadmašio vlastiti rekord iz prošle godine, kada je govorio sat i 39 minuta u obraćanju koje tehnički nije bilo govor o stanju nacije. Prije toga, najduži govor držao je bivši predsjednik Bil Klinton (Bill Clinton), čije je obraćanje o stanju nacije iz 2000. godine trajalo sat i 28 minuta.