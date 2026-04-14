SAD pooštravaju mjere protiv Irana: Uvode sekundarne sankcije i prekidaju izuzeća za naftu

Američko ministarstvo finansija najavilo je dodatno pooštravanje ekonomskih mjera protiv Irana, uz poruku da će Vašington nastaviti politiku maksimalnog pritiska koristeći sve dostupne mehanizme.

U objavi na društvenim mrežama navedeno je da se finansijske institucije širom svijeta upozoravaju na spremnost SAD-a da uvede i takozvane sekundarne sankcije protiv svih koji nastave sarađivati s Iranom.

- Ministarstvo agresivno provodi ekonomsku ofanzivu, održavajući maksimalan pritisak na Iran. Finansijske institucije trebaju biti svjesne da koristimo puni spektar dostupnih alata i ovlasti te da smo spremni primijeniti sekundarne sankcije protiv stranih finansijskih institucija koje nastave podržavati aktivnosti Irana - poručili su iz ministarstva.

Također je saopćeno da uskoro ističe privremena dozvola koja omogućava prodaju iranske nafte koja se već nalazi na tankerima na moru, te da ona neće biti produžena.

- Odobrenje koje kratkoročno dopušta prodaju iranske nafte koja je već na moru ističe za nekoliko dana i neće biti obnovljeno - dodaje se u saopćenju.