Pobjeda Tisze uzdrmala desnicu: Poraz Orbana izazvao zabrinutost u Poljskoj

Pobjeda stranke Tisza i Petera Mađara (Magyar) na izborima u Mađarskoj snažno je odjeknula širom Evrope i svijeta, prije svega zato što se stiče utisak da je koncept „neliberalne demokratije“ doživio poraz. Zbog toga među desničarskim političarima u Poljskoj raste zabrinutost zbog mogućeg pada popularnosti.

Karol Navrocki (Nawrocki), kao predsjednik, zajedno s predstavnicima radikalno desne stranke PiS, pružao je podršku Orbanu. Neki od njih su čak i prije izbora išli toliko daleko da su upozoravali na „krah Evrope“ u slučaju njegovog poraza.

Premijer Poljske Donald Tusk, koji predvodi liberalnu vlast bez PiS-a, je u čestitci Mađaru na pobjedi rekao da je "sretniji od njega".

Razlog za to je što je padom Orbana ozbiljno uzdrman njegov populistički princip vladanja, a koji žele implementirati i desničari u Poljskoj.

Iako su Navrocki i njegove kolege čak i posjetama podržale Orbana, sada dolazi do svojevrsnog preokreta, pa čak i otklona od uskoro bivšeg lidera Poljske.

- Orban je bio saveznik Poljske samo u sukobu s kozmopolitima i centralizatorima u EU i po pitanju migracija. To je bilo važno, ali ne dovoljno - napisao je Sławomir Cenckiewicz, šef Navrockijevog Biroa za nacionalnu sigurnost, na društvenim mrežama.

Tobiasz Bocheński, zastupnik PiS-a u Evropskom parlamentu, je rekao da se "Orbanova politika prema istoku potpuno razlikovala" od njegove stranke, misleći na odnos prema Rusiji.

Ključne figure u PiS-u su ili tihe ili izdaju nekontroverzne čestitke Mađaru, dok pokušavaju promijeniti temu u Varšavi prebacujući se na domaće probleme. Stranačke objave na X-u u ponedjeljak su bile usmjerene na napade na Tuska zbog zdravstvene zaštite, bez pomena o mađarskom rezultatu.

Problem za poljsku desnicu je i asocijacija s administracijom predsjednika SAD Donalda Trampa (Trump).

Posjeta Džej Di Vens (JD Vance), Trampovog potpredsjednika, shvaćena je kao "minus" u predizbornoj kampanji Fidesza, a poljski desničari, s posebnim akcentom na Navrockom, su neodvojivi od američkih konzervativaca, a naročito Trampovog pokreta MAGA.

Za Poljsku, čiji građani se smatraju kao izrazito proamerički nastrojeni, pitanje podrške Trampa i njegovih najbližih ideoloških saradnika bit će ključno za PiS pred izbore zakazane za jesen naredne godine.