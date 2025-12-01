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NEOČEKIVAN POTEZ

Cijena prijateljstva s Putinom: Poljski predsjednik odbio sastanak s Orbanom

Mađarskom premijeru uskraćena podrška iz Varšave

Karol Navrocki, predsjednik Poljske. AP

Dž. R.

1.12.2025

Poljski predsjednik Karol Navrocki (Nawrocki) odlučio je ograničiti svoju posjetu Mađarskoj i otkazati planirani sastanak s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, saopćio je njegov kabinet, a razlog za ovu odluku jeste Orbanov odlazak u Moskvu i njegov susret s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

- Pozivajući se u svojoj politici na naslijeđe predsjednika Lecha Kaczyńskog, koji je naglašavao da sigurnost Evrope zavisi od zajedničkog djelovanja, uključujući i u oblasti energetike, u vezi s posjetom premijera Orbana Moskvi i njenim kontekstom, predsjednik Navrocki odlučio je ograničiti program svoje posjete Mađarskoj isključivo na samit predsjednika Višegradske grupe u Ostrogonu - objavio je državni sekretar Marcin Przydacz na X-u.

Iako je Navrocki političar koji dolazi s desne strane političkog spektra i od kojeg je Orban očekivao podršku, ipak se pokazalo da, barem po pitanju podrške Ukrajini, mađarski premijer ne može očekivati podršku iz Varšave.

Kada je Navrocki pobijedio na predsjedničkim izborima, Orban i njegov saveznik iz Slovačke Robert Fico očekivali su da će njihov desničarski i pro-ruski kamp unutar Višegradske grupe biti jači, ali do toga nije došlo.

# VIKTOR ORBAN
# MAĐARSKA
# RUSIJA
# POLJSKA
# SLOVAČKA
# VLADIMIR PUTIN
# KAROL NAWROCKI
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