Cijena prijateljstva s Putinom: Poljski predsjednik odbio sastanak s Orbanom

Poljski predsjednik Karol Navrocki (Nawrocki) odlučio je ograničiti svoju posjetu Mađarskoj i otkazati planirani sastanak s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, saopćio je njegov kabinet, a razlog za ovu odluku jeste Orbanov odlazak u Moskvu i njegov susret s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

- Pozivajući se u svojoj politici na naslijeđe predsjednika Lecha Kaczyńskog, koji je naglašavao da sigurnost Evrope zavisi od zajedničkog djelovanja, uključujući i u oblasti energetike, u vezi s posjetom premijera Orbana Moskvi i njenim kontekstom, predsjednik Navrocki odlučio je ograničiti program svoje posjete Mađarskoj isključivo na samit predsjednika Višegradske grupe u Ostrogonu - objavio je državni sekretar Marcin Przydacz na X-u.

Iako je Navrocki političar koji dolazi s desne strane političkog spektra i od kojeg je Orban očekivao podršku, ipak se pokazalo da, barem po pitanju podrške Ukrajini, mađarski premijer ne može očekivati podršku iz Varšave.