Američka vojska natjerala sankcionisani kineski brod na povratak, uslijedile su burne reakcije

Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je jučer da se kineskim tankerima neće dopustiti prolazak kroz moreuz, što znači da "neće moći doći do svoje nafte". Peking je ranije istog dana kritizirao blokadu, nazvavši je "opasnom i neodgovornom".

Tanker Rich Starry, koji je prevozio metanol u omansku luku Sohar, naglo je promijenio smjer plovidbe nakon što je stigao u Omanski zaljev, kojim patroliraju deseci američkih ratnih brodova. Brod je trebao postati prvo plovilo koje će proći kroz moreuz otkako je Tramp uveo blokadu i zaprijetio da će "ukloniti" sve iranske brodove koji je pokušaju probiti.

Sankcionirani kineski tanker zaustavljen je u Hormuškom moreuzu nakon što ga je američka mornarica natjerala na povratak, piše The Telegraph.

Zanimljivo je da je Rich Starry ukrcao teret u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i nije se očekivalo da će biti obuhvaćen blokadom, koja se trebala odnositi samo na brodove koji koriste iranske luke. Međutim, i plovilo i njegov kineski vlasnik, tvrtka Shanghai Xuanrun Shipping, pod američkim su sankcijama od 2023. godine zbog poslovanja s Iranom.

Trampov potez signalizira da zauzima beskompromisan stav o blokadi te da je spreman suprotstaviti se kineskom čelniku Si Đinpingu (Xi Jinping) uoči planiranog posjeta Pekingu za mjesec dana.

Strah od eskalacije

- Okretanje broda Rich Starry predstavljalo bi najznačajniju akciju u sklopu blokade još otkad se Kennedi suprotstavio Hruščovu tokom Kubanske raketne krize - rekao je Majkl Rubin (Michael), bivši dužnosnik Pentagona. Dodao je kako je Tramp ovime "preokrenuo dinamiku moći koju je Si uspostavio tokom katastrofalnog summita u Anchorageu" 2021. godine, kada su kineski dužnosnici javno kritizirali visoke američke predstavnike.

Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova izjavio je u utorak da će ovaj potez "samo pogoršati napetosti i potkopati ionako krhko primirje" između SAD i Irana.

- Riječ je o opasnom i neodgovornom potezu - dodao je.

Istovremeno, Saudijska Arabija vrši pritisak na SAD da odustane od blokade, strahujući da bi Iran mogao uzvratiti blokiranjem Crvenog mora i tako paralizirati njenu privredu. Zaljevski diplomati navode da prijestolonasljednik Mohammed bin Salman poziva Trampa da ukine pomorsku karantenu iranskih luka i vrati se pregovorima.

Zabrinutost Rijada proizlazi iz straha da bi Teheran na američku blokadu mogao odgovoriti tako da naredi svojim saveznicima Hutijima u Jemenu da zatvore moreuz Bab al-Mandeb, usko grlo u Crvenom moru kroz koje prolazi velik dio saudijskih naftnih zaliha.

Optužbe na račun Kine

CENTCOM je saopćio da će se blokada "nepristrano provoditi protiv plovila svih nacija koja ulaze ili izlaze iz iranskih luka i obalnih područja". U prva 24 sata blokade, koju provodi više od 10.000 američkih vojnika uz pomoć 15 ratnih brodova i desetaka aviona, nijedan brod nije uspio proći, tvrde.

- Šest trgovačkih brodova postupilo je prema uputama američkih snaga da se okrenu i vrate u iransku luku u Omanskom zaljevu - navodi se u saopćenju. Ministar Bessent u utorak je kritizirao Kinu zbog njezina ponašanja tokom rata SAD i Izraela s Iranom, koji je uzrokovao rast cijena nafte za oko 50 posto.

Optužio je Peking da je "nepouzdan globalni partner" jer gomila naftu umjesto da pomaže u ublažavanju globalne nestašice uzrokovane iranskim zatvaranjem Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi 20 posto svjetske nafte i plina. Prema CNN-u, američki obavještajni podaci pokazuju da se Kina priprema isporučiti nove sisteme protuzračne odbrane Iranu u roku od nekoliko sedmica, što bi Teheranu pomoglo da se odupre napadima SAD i Izraela ako se sukobi nastave.