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POKAZUJU PODACI

Kineski tanker uspio proći Hormuški moreuz uprkos blokadi i sankcijama

Brod "Rich Starry" bio bi prvi koji je prošao kroz moreuz i napustio Zaljev otkako je blokada počela

Podaci o prometu. Marrinetraffic.com

Dž. R.

14.4.2026

Uprkos američkoj blokadi Hormuškog moreuza, kineski tanker pod američkim sankcijama uspio je proći, pokazuju podaci o pomorskom saobraćaju.

Brod "Rich Starry" bio bi prvi koji je prošao kroz moreuz i napustio Zaljev otkako je blokada počela, pokazuju podaci kompanija LSEG, MarineTraffic i Kpler.

Tanker i njegov vlasnik, Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, nalaze se pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država zbog poslovanja s Iranom. Kompaniju nije bilo moguće odmah kontaktirati za komentar.

"Rich Starry" je tanker srednjeg dometa koji prevozi oko 250.000 barela metanola, prema dostupnim podacima. Teret je ukrcan u posljednjoj luci pristajanja, Hamriyah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Podaci također pokazuju da je tanker u kineskom vlasništvu i da se na njemu nalazi kineska posada.

Iran dopušta prolazak kroz Hormuški moreuz brodovima koji plate carinu, a koja iznosi oko dva miliona dolara. Plaćanje se vrši u kriptovalutama.

Donald Tramp (Trump) predsjednik SAD je uveo svoju blokadu Hormuškog moreuza tako što je naredio zabranu izlaska brodovima koji napuštaju iranske luke ili plate Iranu za prolaz kroz Hormuški moreuz.

# KINA
# TANKER
# HORMUŠKI MOREUZ
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