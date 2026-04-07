Rusija i Kina u Vijeću sigurnosti blokirale bahreinsku rezoluciju o Hormuškom moreuzu

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija nije usvojilo rezoluciju koju je predložio Bahrein, a kojom bi se članice UN-a ohrabrile da koordiniraju akcije kako bi se otvorio Hormuški moreuz. Rezolucija nije usvojena jer su Rusija i Kina uložile veto.

Za rezoluciju je glasalo 11 članica Ujedinjenih nacija, Rusija i Kina su bile protiv, a Pakistan i Kolumbija su bili suzdržani.

Ova rezolucija je prvobitno pozivala na član 7., koji bi dao članicama ovlaštenje da upotrijebe silu kako bi otvorile Hormuški moreuz. Rusija i Kina snažno su se protivile tome. Zbog toga su pregovori trajali dugo, a jezik rezolucije je naknadno izmijenjen.

Na kraju, verzija o kojoj se danas glasalo snažno ohrabruje države zainteresirane za korištenje Hormuškog moreuza za komercijalne pomorske rute da koordiniraju svoje napore na obrambeni način. To je značajno drugačije od upotrebe sile.

Bahrein se nadao da će to biti dovoljno da Rusija i Kina barem budu suzdržane i dopuste usvajanje rezolucije.

Nakon glasanja, ambasador Bahreina pročitao je izjavu u ime svoje zemlje, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, Katara, Kuvajta i Jordana.

- Zemlje izražavaju žaljenje što rezolucija koja vam je danas predstavljena nije usvojena - rekao je, dodajući da je "vijeće propustilo preuzeti svoju odgovornost u vezi s ilegalnim postupcima koji zahtijevaju odlučnu akciju bez odlaganja".