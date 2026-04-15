Tramp: Svijet neka se pripremi za nevjerovatna dva dana

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da se rat sa Iranom približava završnici te poručio da svijet treba da se pripremi za ono što je nazvao “nevjerovatna dva dana”. U isto vrijeme, načelnik pakistanske vojske Asim Munir doputovao je u Teheran s ciljem da spriječi novu eskalaciju sukoba.

Diplomatske aktivnosti

Diplomatske aktivnosti dodatno su intenzivirane u trenutku kada američki i iranski zvaničnici razmatraju mogućnost povratka u Islamabad radi nastavka pregovora, nakon što su razgovori proteklog vikenda završeni bez konkretnog dogovora.

Pakistanska vojska potvrdila je da je feldmaršal Asim Munir stigao u Teheran, a prema navodima izvora iz Irana, njegova misija je “smanjiti razlike” između zaraćenih strana.

Tramp je u izjavi za ABC News kazao da ne očekuje produženje dvosedmičnog primirja koje ističe naredne sedmice.

- Mislim da ćete gledati nevjerovatna dva dana koja su pred nama - rekao je Tramp, dodajući da je sukob “veoma blizu kraja”.

U intervjuu za Fox Business Network istakao je da obje strane pokazuju snažnu želju za dogovorom.

- Vidjet ćemo šta će se desiti. Mislim da veoma snažno žele postići sporazum - rekao je Tramp.

Zvaničnici iz Pakistana, Irana i zemalja Zaljeva navode da bi se pregovori uskoro mogli nastaviti u Islamabadu.

Razgovori održani proteklog vikenda završeni su bez sporazuma o okončanju rata koji je Tramp pokrenuo zajedno s Izraelom 28. februara, što je izazvalo iranske napade na susjedne zemlje u Zaljevu te dodatno zakomplikovalo odnose između Izraela i Hezbolaha u Libanu.

Rast berzi

Optimizam američkog predsjednika uticao je na rast globalnih berzi, dok su cijene nafte nakon prethodnog pada ponovo blago porasle i kreću se oko 95 dolara po barelu.

Američka vojska saopćila je da nastavlja vraćati i presretati brodove koji pokušavaju uploviti ili isploviti iz iranskih voda. Među njima je i tanker “Rich Starry” u kineskom vlasništvu, koji se pod američkim sankcijama vratio kroz Hormuški moreuz.

Američki razarač zaustavio je dva tankera koja su pokušala napustiti iransku luku Čabahar u Omanskom zaljevu.

S druge strane, iranski mediji navode da je jedan supertanker, uprkos blokadama, uspio stići do luke Imam Homeini.

Iako su Sjedinjene Američke Države i Iran do sada izbjegli direktan veći pomorski sukob, Teheran je upozorio da će odgovoriti na svaku vojnu akciju.

Zajednička komanda iranskih snaga zaprijetila je obustavom trgovinskih tokova u Perzijskom zaljevu, Omanskom moru i Crvenom moru ukoliko se američki pritisak nastavi.

Tramp je dodatno zaprijetio eskalacijom ako rat ne bude zaustavljen.

- Možemo uništiti sve njihove mostove za sat vremena. Možemo uništiti sve njihove elektrane za sat vremena. Ne želimo to učiniti, ali vidjet ćemo šta će se desiti - poručio je.

Potpredsjednik Džej Di Vens izjavio je da Vašington želi postići “veliki sporazum” s Iranom, ali da između strana postoji duboko nepovjerenje.

Ključna tačka spora

Ključna tačka spora ostaje iranski nuklearni program. Sjedinjene Američke Države predložile su 20-godišnju suspenziju nuklearnih aktivnosti, dok Iran nudi prekid u trajanju od tri do pet godina.

Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Groši izjavio je da je trajanje mogućeg moratorija političko pitanje te da postoji prostor za kompromis.

Vašington također zahtijeva uklanjanje obogaćenog nuklearnog materijala iz Irana, dok Teheran traži ukidanje međunarodnih sankcija.

U međuvremenu, Izrael nastavlja napade u Libanu ciljajući Hezbolah, što dodatno otežava mirovne napore.

Prema dostupnim podacima, u sukobu je poginulo oko 5.000 ljudi, uključujući približno 3.000 u Iranu i 2.000 u Libanu, među kojima su brojni civili, studenti i profesori.

Rat je doveo i do gotovo potpunog zatvaranja Hormuškog moreuza, ključne rute za transport nafte i gasa, što je ozbiljno poremetilo globalno energetsko tržište i natjeralo uvoznike da traže alternativne izvore snabdijevanja.