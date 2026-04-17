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PO NALOGU SUDA U IRSKOJ

U Dubaiju uhapšen Daniel Kinahan: Jedan od najvećih narkobosova imao veze s Edinom Gačaninom

Tereti se za organizovani kriminal, uključujući krijumčarenje i distribuciju narkotika

Danijel Kinahan. Platforma X

M. Až.

17.4.2026

U Dubaiju je uhapšen Danijel Kinahan, osoba koju međunarodne sigurnosne službe označavaju kao jednog od ključnih ljudi globalnog narko-podzemlja.

Prema navodima BBC-a, hapšenje je izvršeno na osnovu naloga suda u Irskoj, čiji je Kinahan državljanin. Tereti se za organizovani kriminal, uključujući krijumčarenje i distribuciju narkotika.

Kinahan se od 2022. godine nalazi i na američkoj listi sankcionisanih osoba, gdje je označen kao jedan od lidera kartela koji nosi njegovo ime. Američke vlasti su ranije nudile nagradu od čak pet miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja.

Posebnu pažnju izazivaju njegove veze s Edinom Gačaninom, državljaninom Nizozemske porijeklom iz Bosne i Hercegovine, koji je također uhapšen u Dubaiju početkom prošle godine.

Brojni svjetski mediji pisali su o njihovim bliskim odnosima, a dodatnu potvrdu predstavlja činjenica da je Gačanin bio gost na Kinahanovom vjenčanju održanom 2017. godine u Dubaiju.

Podsjetimo, slučaj Edina Gačanina u Nizozemskoj još uvijek nema konačan pravni epilog, iako je ranije osuđen na sedam godina zatvora zbog krijumčarenja narkotika.

# EDIN GAČANIN
# DANIEL KINAHAN
# DUBAI
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