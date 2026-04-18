Fidan: Izrael koristi sigurnost kao izgovor za širenje teritorije u regiji

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je na Diplomatskom forumu u Antaliji (Antalya Diplomacy Forum) da Izrael koristi pitanje sigurnosti kao izgovor za širenje teritorije u regiji, upozorivši na moguće posljedice takve politike.

Govoreći na godišnjem okupljanju o međunarodnoj diplomatiji u turskom ljetovalištu Antalija, Fidan je ocijenio da Izrael instrumentalizira sigurnosna pitanja kako bi proširio svoju kontrolu nad dodatnim teritorijama.

- Izrael ne želi samo svoju sigurnost, Izrael želi više teritorije - poručio je turski šef diplomatije.

Dodao je da „sigurnost vlade Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu) služi kao izgovor za okupaciju dodatne teritorije“, referirajući se na izraelskog premijera.

Fidan je istakao da „Izrael mora shvatiti da je jedini način da živi mirno u regiji taj da drugim državama omogući vlastitu sigurnost, teritorijalni integritet i slobodu, umjesto primjene sile“.

Turska, članica NATO-a koja graniči s Iranom, nastoji se pozicionirati kao važan posrednik u regionalnim sukobima na Bliskom istoku. Ipak, povremeno oštra retorika Ankare prema Izraelu dovodi do pitanja o tome koliko Turska može zadržati ulogu neutralnog medijatora u međunarodnim pregovorima.