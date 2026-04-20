Kina se oglasila o Hormuzu: Si poslao poruku SAD-u i Iranu

Kineski predsjednik Si Đinping pozvao je na sveobuhvatno primirje u sukobu između Sjedinjenih Država i Irana te na osiguranje neometanog prolaza brodova Hormuškim moreuzom. Izjavio je to u telefonskom razgovoru sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom, što je bio njegov prvi kontakt s nekim bliskoistočnim čelnikom od početka rata 28. februara, piše Anadolu. Si je naglasio kako je normalan prolaz moreuzom u zajedničkom interesu zemalja regije i međunarodne zajednice.

Poruka iz Pekinga

Kineski predsjednik dodao je kako Peking podržava regionalne zemlje u nastojanju da izgrade zajednički prostor dobrosusjedstva, razvoja, sigurnosti i suradnje, da same odlučuju o svojoj budućnosti i sudbini te da promiču dugoročnu stabilnost i mir.

- Peking se zalaže za trenutačni i sveobuhvatni prekid vatre i obustavu neprijateljstava. Podržavamo sve napore koji pridonose obnovi mira i ostajemo predani rješavanju sporova političkim i diplomatskim putem - poručio je Si. Također je izrazio spremnost Kine da produbi strateško uzajamno povjerenje sa Saudijskom Arabijom i ojača praktičnu suradnju.

Diplomatski napori

Američki predsjednik Tramp u nedjelju je najavio da će američki predstavnici otputovati u Islamabad na razgovore s Iranom. Teheran još nije službeno objavio svoju odluku, no kao uvjet je postavio ukidanje američke blokade iranskih luka.

Pakistan je 11. i 12. aprila bio domaćin kontakata na najvišoj razini između SAD-a i Irana od prekida diplomatskih odnosa 1979. godine, no ti pregovori nisu donijeli rezultate. Razgovori su održani nakon što je Pakistan posredovao između dviju strana od početka rata i osigurao dvotjedno primirje koje je stupilo na snagu 8. aprila.

Stajalište Teherana

Ranije su pakistanski izvori naveli da se dolazak iranske delegacije u Islamabad očekuje u utorak. Međutim, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei izjavio je kako Teheran "ne prihvaća nikakve rokove ni ultimatume u ostvarenju svojih nacionalnih interesa".

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan je ipak pozvao na korištenje svih razumnih i diplomatskih puteva za smanjenje napetosti, poručivši kako rat nije ni u čijem interesu.