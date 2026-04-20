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GLOBALNE TENZIJE

Si pozvao na primirje i stabilnost u Hormuzu

Kina traži prekid sukoba SAD-a i Irana te siguran prolaz brodova

Xi pozvao na primirje i stabilnost u Hormuzu. AP

I. Š.

20.4.2026

Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na sveobuhvatno primirje u sukobu između Sjedinjene Američke Države i Iran, te na osiguranje nesmetanog prolaza brodova kroz Hormuški tjesnac.

Poruku je uputio tokom telefonskog razgovora sa Mohammed bin Salman, naglasivši da je stabilnost u regiji od zajedničkog interesa.

Xi je istakao da Kina podržava zemlje Bliskog istoka u jačanju saradnje, sigurnosti i dugoročne stabilnosti, uz poruku da se sporovi trebaju rješavati političkim i diplomatskim putem.

U međuvremenu, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) najavio je nove razgovore s Iranom u Islamabad, dok Teheran kao uslov ističe ukidanje američke blokade svojih luka.

Iz iranskog ministarstva vanjskih poslova poručeno je da ne prihvataju ultimatume, ali je predsjednik Masoud Pežeski (Pezeshkian) naglasio da je potrebno koristiti diplomatske kanale za smanjenje tenzija.

Situacija u regiji i dalje je napeta, uz nastavak međunarodnih pokušaja da se spriječi daljnja eskalacija sukoba.

# KINA
# IRAN
# SAD
# HORMUŠKI MOREUZ
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