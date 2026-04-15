Iranci koristili kineske satelite za ciljanje američkih baza i brodova

Prema pisanju Financial Times, iranske snage su tokom sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama koristile kineski špijunski satelit za navođenje raketa i dronova.

Kako se navodi, upravo zahvaljujući tim podacima, iranski vojni planeri imali su pristup informacijama u realnom vremenu, što je omogućilo precizne udare na ciljeve američke vojske širom Bliskog istoka.

Iz američkog Ministarstva odbrane zasad nije zvanično potvrđeno korištenje ovakvog sistema, ali bi takav razvoj događaja predstavljao značajan iskorak u vojnim sposobnostima Irana, koji se ranije uglavnom oslanjao na vlastite kapacitete.

U izvještaju se navodi da je satelit TEE-01B, koji je razvila kineska kompanija Earth Eye Co, preuzet od strane zračnih snaga Korpusa islamske revolucionarne garde krajem 2024. godine, nakon lansiranja iz Kine.

Ove informacije zasnovane su na procurjelim iranskim vojnim dokumentima.

Navodi se i da se ovakvi podaci nadovezuju na ranije izvještaje koji sugeriraju da Kina, iako se javno predstavlja kao neutralna, već duže vrijeme pruža Iranu podršku kroz tehnološke i obavještajne resurse.

Američka obavještajna zajednica od početka sukoba upozorava na obim i značaj pomoći koju Peking pruža Teheranu.