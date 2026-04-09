Kina intenzivno posredovala između Irana i SAD: Iz Pekinga realizirano 26 ključnih diplomatskih razgovora

Američki predsjednik Donald Tramp (Tramp) izjavio je da je Kina bila odgovorna za to što je Iran pristao doći za pregovarački sto u momentu kada se približavao njegov rok za prekid vatre, a Bijela kuća je potvrdila da je održala "najvišerazinske" razgovore s kineskim zvaničnicima.

Kineski ambasador pri UN, Ksi Feng (Xie Feng) objavio je da je Peking tokom rata Izraela i SAD protiv Irana, vodio vrlo aktivnu diplomatsku aktivnost.

U tom pogledu kineski ministar vanjskih poslova Vang Ji (Wang Yi) naveo je da je tokom rata obavio 26 telefonskih razgovora sa svojim kolegama iz Izraela, Irana, Rusije i zemalja Zaljeva, nastojeći utjecati na zaustavljanje sukoba i početak političkog procesa.

Domaćin između pregovora, u subotu, biće Pakistan, a pregovori će se voditi između SAD i Irana, nakon što se s Kinom radilo na pet tačaka plana za rješavanje ove krize.