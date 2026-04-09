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MEĐUNARODNA STRATEGIJA

Kina intenzivno posredovala između Irana i SAD: Iz Pekinga realizirano 26 ključnih diplomatskih razgovora

Domaćin pregovora, u subotu, bit će Pakistan

Xie Feng. Platforma X

B. S.

9.4.2026

Kineski ambasador pri UN, Ksi Feng (Xie Feng) objavio je da je Peking tokom rata Izraela i SAD protiv Irana, vodio vrlo aktivnu diplomatsku aktivnost.

Američki predsjednik Donald Tramp (Tramp) izjavio je da je Kina bila odgovorna za to što je Iran pristao doći za pregovarački sto u momentu kada se približavao njegov rok za prekid vatre, a Bijela kuća je potvrdila da je održala "najvišerazinske" razgovore s kineskim zvaničnicima.

U tom pogledu kineski ministar vanjskih poslova Vang Ji (Wang Yi) naveo je da je tokom rata obavio 26 telefonskih razgovora sa svojim kolegama iz Izraela, Irana, Rusije i zemalja Zaljeva, nastojeći utjecati na zaustavljanje sukoba i početak političkog procesa.

Domaćin između pregovora, u subotu, biće Pakistan, a pregovori će se voditi između SAD i Irana, nakon što se s Kinom radilo na pet tačaka plana za rješavanje ove krize.

Plan predviđa trenutno stupanje na snagu prekida vatre, pokretanje mirovnih pregovora, zaštitu civila i ključne infrastrukture, osiguravanje sigurnih brodskih ruta uključujući Hormuški moreuz, te uspostavu okvira pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda za dugoročni mir.

# KINA
# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# XIE FENG
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