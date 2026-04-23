Skandal u Tel Avivu: Tehničari odavali vojne tajne Iranu

Dvojica tehničara izraelskih zračnih snaga iz baze Tel Nof Airbase, u blizini Ašdod, suočavaju se s optužbama za špijunažu u korist Irana, javlja KAN News, pozivajući se na The Jerusalem Post.

Prema navodima, osumnjičeni su radili na borbenim avionima F-15 Eagle izraelskog ratnog zrakoplovstva i navodno su predali osjetljive materijale, uključujući dijagrame motora i fotografije na kojima se vidi lice instruktora letenja, što je protivno pravilima vojne cenzure.