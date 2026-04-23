Skandal u Tel Avivu: Tehničari odavali vojne tajne Iranu

Dvojica tehničara izraelskih zračnih snaga iz baze Tel Nof Airbase, u blizini Ašdod, suočavaju se s optužbama za špijunažu u korist Irana, javlja KAN News, pozivajući se na The Jerusalem Post.
Prema navodima, osumnjičeni su radili na borbenim avionima F-15 Eagle izraelskog ratnog zrakoplovstva i navodno su predali osjetljive materijale, uključujući dijagrame motora i fotografije na kojima se vidi lice instruktora letenja, što je protivno pravilima vojne cenzure.
Također im je, kako se navodi, naloženo da prikupljaju informacije o bivšem načelniku Izraelu Difens Forsiz Herci Halevi (Israel Defense Forces Herzi Halevi) te ministru nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir.
Nadležne vlasti razmatraju mogućnost da se jednom od osumnjičenih optužba prekvalifikuje iz špijunaže u teže krivično djelo izdaje.
Prema istim izvorima, još osam vojnika u bazi sumnjiči se da su bili upoznati s aktivnostima dvojice tehničara, ali ih nisu prijavili nadležnim organima.