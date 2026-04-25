Ekstremno ljeto pred vratima: Japanci uveli novi naziv za nadolazeće toplotne valove

Kada temperature premaše 40 stepeni Celzijusa, uobičajeni izrazi poput „pakleno” postaju nedovoljni da opišu novu realnost klimatskih promjena.

Zbog toga je Japanska meteorološka agencija uvela novi zvanični termin, „kokushobi” (kokušobi).

Ovaj naziv, koji će se od ovog ljeta koristiti u zvaničnim prognozama, označava dane sa temperaturom od 40 i više stepeni, a očekuje se da će postati dio svakodnevice i u našem regionu.

Značenje i odabir termina

Riječ se prevodi kao „okrutno”, „surovo” ili „ozbiljno vruće”, što ukazuje na nemilosrdnu prirodu takve žege. Cilj uvođenja ove oznake je efikasnije upozoravanje građana na opasnosti ekstremnih temperatura.

U odabiru imena učestvovala je i javnost putem online ankete u kojoj je glasalo 478.000 ljudi:

Kokušobi (Okrutno vruć dan): Pobjednički termin sa 203.000 glasova.

Cho-moshobi (Super-ekstremno topao dan): Drugo mjesto po popularnosti.

Ostali prijedlozi: Gekiatsubi (eksplozivna vrućina), shakunetsubi (vrelina koja prži kožu) i futtobi (dan u kojem svijet ključa).

Stručnjaci su potvrdili da je odabrani naziv društveno prihvaćen i prikladan za jezik.

Klimatski rekordi i potreba za promjenom

Razlog za kasno uvođenje ovog termina je jednostavan: temperature preko 40 °C ranije su bile izuzetno rijetke.

Međutim, 2025. godina bila je najtoplija u Japanu od 1898. godine, oborivši rekord iz 2024.

Tokom juna, jula i avgusta 2025. godine, prag od 40 stepeni pređen je tokom devet dana, a u gradu Isekaki izmjereno je rekordnih 41,8 °C.

Ove „okrutne vrućine” neće zaobići ni Evropu ni Bosnu i Hercegovinu. Prognoze za ljeto 2026. najavljuju „vremenskog monstruma” sa žegama koje počinju već u junu, dok se za avgust predviđaju ekstremni uslovi.

Nova skala upozorenja

Uvođenjem „kokušobija”, Japanska meteorološka agencija je definisala jasnu hijerarhiju toplotnih talasa:

Ljetnji dani: 25 °C i više.

Tropski dani: 30 °C i više.

Ekstremno topli dani: 35 °C i više.

Kokušobi: 40 °C i više.

Zaključak i prognoza

Dodavanje četvrtog stepena na skalu nije samo tehnička izmjena, već alarm koji ukazuje na ubrzanje klimatskih promjena i potrebu za zaštitom zdravlja.

S obzirom na to da je već najavljeno još jedno natprosječno toplo ljeto, termin „kokušobi” će se vrlo brzo naći u praktičnoj upotrebi.