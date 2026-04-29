Švicarci podržali prijedlog da se ograniči broj stanovnika ove zemlje

Švicarci su u velikoj većini podržali prijedlog predstojećeg referenduma kojim bi se ograničio broj stanovnika ove zemlje na 10 miliona, pokazala je anketa objavljena u srijedu.

Vlada je odbacila inicijativu koju podržava desničarska Švicarska narodna stranka, a o kojoj će se glasati 14. juna, uz obrazloženje da bi mogla narušiti saradnju s Evropskom unijom i naštetiti ekonomiji ograničavanjem tržišta rada.

Međutim, zabrinutost zbog brzog rasta stanovništva i pritiska na javnu infrastrukturu podstiče mnoge Švicarce da podrže prijedlog, pokazalo je istraživanje medijske grupe Tamedia, lista "20 Minuten" i instituta za ispitivanje javnog mnijenja Leewas.

Stanovništvo Švicarske sada broji više od devet miliona, a zvanični podaci pokazuju da su strani državljani činili više od 27 posto ukupnog stanovništva do 2024. godine.

Anketa, provedena 22. i 23. aprila i objavljena u listu "Tages-Anzeiger", pokazala je da 52 posto od 16.176 ispitanika podržava prijedlog ili naginje toj opciji, dok je 46 posto protiv. Ostali nisu izrazili stav.

Prethodna anketa iz početka marta pokazivala je 45 posto podrške i 47 posto protivljenja inicijativi, navodi list, ističući da je najnoviji rezultat neuobičajen jer prijedlozi na švicarskim referendumima obično gube podršku kako se približava dan glasanja.

Prema prijedlogu, broj stalnih stanovnika ne bi smio preći 10 miliona prije 2050. godine, a Švicarska bi trebala napustiti sporazum o slobodi kretanja s Evropskom unijom.

Švicarski zakonodavci trenutno raspravljaju o sporazumu između Švicarske i EU postignutom krajem 2024. godine s ciljem produbljivanja ekonomskih veza, nakon izazovne 2025. godine u kojoj je Švicarska neočekivano pogođena najvišim američkim trgovinskim carinama u Evropi.

Švicarska narodna stranka, najveća politička stranka u zemlji, protivi se bližoj integraciji s EU, smatrajući je prijetnjom švicarskom suverenitetu i izvorom prekomjerne regulacije.