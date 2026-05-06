Amerika vjeruje da su blizu postizanja sporazuma s Iranom: Očekuju odgovor u narednih 48 sati

Administracija predsjednika SAD Donalda Trampa (Trump) vjeruje da je blizu postizanja sporazuma s Iranom. U tom slučaju, otvorio bi se put za nastavak nuklearnih pregovora, objavio je Axios pozivajući se na američke zvaničnike.

Prema navodima, riječ je o kratkom memorandumu o razumijevanju na jednoj stranici koji bi postavio okvir za detaljnije pregovore o iranskom nuklearnom programu.

Oslobađanje sredstava

Kako se ističe, Sjedinjene Američke Države očekuju odgovor Irana na nekoliko ključnih tačaka u narednih 48 sati. Predloženi dogovor uključuje moratorij na obogaćivanje uranija s iranske strane, dok bi Vašington zauzvrat ublažio sankcije i odobrio oslobađanje milijardi dolara zamrznutih iranskih sredstava.

Sporazum bi, prema istim izvorima, obuhvatio i ukidanje ograničenja za pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz, što je ključno za globalnu trgovinu energentima.

Istovremeno, Reuters navodi da nije mogao nezavisno potvrditi ove informacije, dok State Department i Bijela kuća nisu odmah odgovorili na upite medija.

Prijateljski odnosi

U međuvremenu, iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araqchi) boravio je u Kini gdje se sastao s kineskim šefom diplomatije Vang Ji (Wang Yi). Tokom susreta je poručio da će Iran prihvatiti "samo pravedan i sveobuhvatan sporazum sa SAD", naglašavajući da Teheran cijeni podršku Pekinga.

Kinu je opisao kao "bliskog prijatelja", uz poruku da će bilateralna saradnja biti dodatno ojačana u aktuelnim okolnostima. Peking je u više navrata pozvao obje strane da očuvaju primirje i uklone ograničenja u Hormuškom moreuzu.

Prema dostupnim informacijama, razmatra se i širi okvirni sporazum od 14 tačaka koji bi uključivao obustavu obogaćivanja uranija na period od najmanje 12 godina, ublažavanje američkih sankcija, oslobađanje zamrznutih sredstava te ponovno otvaranje ključnih pomorskih ruta.

Taj okvir bi započeo 30-dnevnim pregovaračkim procesom, vjerovatno u Ženevi ili Islamabadu, tokom kojeg bi obje strane postepeno smanjivale vojne aktivnosti i ograničenja u pomorskom saobraćaju.

Iran bi, prema prijedlogu, prihvatio strožije inspekcije Ujedinjenih nacija i obavezao se da neće razvijati nuklearno oružje.

Ipak, konačan sporazum još nije postignut.