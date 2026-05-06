U Švicarskoj zabilježen hantavirus kod putnika s kruzera MV Hondius: SZO prati situaciju

Z. V.

prije 4 dana

Švicarske vlasti potvrdile su slučaj zaraze hantavirusom kod putnika s kruzera MV Hondius, koji je nakon iskrcavanja zatražio medicinsku pomoć u Cirihu, gdje je i hospitalizovan.

Putnik je, kako se navodi, reagovao nakon što je od operatera kruzera dobio e-mail obavještenje o zdravstvenom incidentu na brodu, te se potom sam javio zdravstvenim službama u Švicarskoj.

Svjetska zdravstvena organizacija saopćila je da, u skladu s međunarodnim zdravstvenim pravilima, sarađuje s nadležnim institucijama više država kako bi se provelo praćenje kontakata i identifikovale osobe koje su mogle biti izložene virusu, s ciljem sprječavanja njegovog širenja.

Laboratorijski nalazi potvrdili su da se radi o Andes soju hantavirusa, a dijagnostiku su obavili Nacionalni institut za zarazne bolesti Južne Afrike i Univerzitetska bolnica u Ženevi, uz pomoć više međunarodnih laboratorija, uključujući institucije iz Senegala i Argentine.

Prema najnovijim podacima, zabilježeno je osam sumnjivih slučajeva, od kojih su tri potvrđena kao infekcija hantavirusom.

SZO je najavila nastavak saradnje s državama kako bi se osiguralo informisanje i podrška putnicima i kontaktima te spriječilo dalje širenje bolesti.

