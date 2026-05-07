Turska pokazala svoju prvu interkontinentalnu balističku raketu: Ima moćne karakteristike!

Turska je prikazala prototip interkontinentalne balističke rakete (ICBM) pod nazivom “Jildirimhan”, u sklopu šire strategije jačanja vojne samostalnosti i pozicioniranja kao važnog odbrambenog aktera na Bliskom istoku i unutar NATO-a.

Prema dostupnim informacijama, “Jildirimhan” (munja) ima procijenjeni domet od oko 6.000 kilometara, što joj omogućava djelovanje na ciljeve u Evropi, Africi i Aziji. Ipak, njena serijska proizvodnja još nije počela.

Domet i brzina

Stručnjaci u razgovoru za Al Jazeeru navode da se rakete s dometom većim od 5.500 kilometara svrstavaju u kategoriju interkontinentalnih balističkih projektila.

Također se navodi da raketa može dostići brzinu do 25 maha, da koristi četiri pogonska motora, te da se pokreće tečnim gorivom na bazi azot-tetroksida. Njena bojeva glava može nositi teret do 3.000 kilograma.

Turski ministar odbrane Jašar Guler izjavio je da Turska nastoji saveznicima ponuditi ne samo oružane sisteme, već i tehnološka rješenja te održiv sigurnosni okvir.

Stručnjaci ocjenjuju da je predstavljanje prototipa značajno prvenstveno zbog razvoja domaćih tehnoloških kapaciteta, a ne nužno zbog njegove trenutne operativne upotrebe.

Analitičari ističu da je ovaj projekat povezan i s turskim civilnim svemirskim programima, jer se tehnologije balističkih raketa i svemirskih lansiranja djelimično preklapaju.

Globalni uticaj

Predstavnici turske odbrambene industrije smatraju da novi projekat predstavlja iskorak u jačanju vojne tehnologije i odvraćanja, kao i ambiciju Turske da poveća svoj globalni uticaj.

Predstavljanje rakete dolazi u periodu pojačanih tenzija na Bliskom istoku, uključujući sukobe oko Irana, situaciju u Gazi i Libanu, te narušene odnose između više regionalnih aktera, navodi Al Džazira.

Analitičari ocjenjuju da Turska posljednjih godina razvija strategiju smanjenja zavisnosti od stranih dobavljača i jačanja domaće vojne industrije, koja bilježi snažan rast od 2010-ih godina.

Turska je danas jedna od ključnih članica NATO-a, s drugom po veličini stalnom vojskom u savezu i rastućim izvozom naoružanja, koji je 2025. godine premašio 10 milijardi dolara.