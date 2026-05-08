Emirati potvrdili da je Iran izvršio napad na njih: Ispaljeni projektili i dronovi

Ujedinjeni Arapski Emirati saopćili su da je njihova protuzračna odbrana djelovala na dronove i projektile koji su dolazili iz Irana, navelo je Ministarstvo odbrane.

Na platformi X navode da su njihove snage odgovorile na napade iz Irana. U saopćenju se dodaje da su zvuci presretanja zabilježeni u različitim dijelovima zemlje.

Vlasti nisu objavile dodatne detalje o mogućoj šteti, broju projektila ili dronova, niti o eventualnim žrtvama. Prema dostupnim informacijama, incident se dogodio u trenutku kada je ionako krhko primirje bilo dodatno opterećeno novom razmjenom vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Također, vlasti su upozorile javnost da ne prilazi, ne dodiruje ili ne fotografira bilo kakve krhotine ili fragmente nastale nakon uspješnih presretanja, naglašavajući da specijalizirani timovi trebaju procijeniti pogođena područja.