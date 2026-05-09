Pašinjan priznao: "Karabah je bio kobna greška Armenije"

Premijer Armenije Nikol Pašinjan (Nikol Pashinyan) osvrnuo se na trenutnu situaciju u ovoj državi te je poručio kako je pokret za nezavisnost Nagorno-Karabaha bio velika greška.

Obraćajući se velikom broju građana, Pašinjan je rekao da je Armenija danas suverenija i sigurnija nego ikada prije.

- Moramo prestati sanjati o većoj domovini, jer je Republika Armenija domovina o kojoj sanjamo. Više nismo izbjeglice i moramo se naseliti u Armeniji zajedno s Armencima Armenije, Armencima Karabaha i Armencima svijeta - rekao je.

Naglasio je kako je Armenija još 2021. godine krenula putem mira.

- Scenarij koji smo slijedili bio je jedini put ka miru, vjerujte mi. 2024. godine sam donio izuzetno tešku odluku za sebe, rekavši da moramo zaustaviti pokret Karabah. Ovo je bila teška odluka za mene jer sam ušao u politiku zbog pokreta Karabah - rekao je.

Pokret Karabah ocijenio je kao jednu od najvećih grešaka armenske politike.

- Mora se reći da je pokret Karabah bio fatalna greška za nas. Armenija nikad nije izgubila dio države jer joj to nikada nije ni pripadalo - poručio je tokom skupa.

Nagorno-Karabah još od raspada Sovjetskog Saveza predstavlja teritoriju zbog koje su Azerbejdžan i Armenija vodili nekoliko ratova, dok su separatiste u takozvanoj republici, osim Armenije, podržavali i iz Moskve.

Situacija se u potpunosti promijenila 2023. godine kada je Azerbejdžan pokrenuo veliku ofanzivu i stavio veći dio ove teritorije pod svoju kontrolu.