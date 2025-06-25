Premijer Armenije svešteniku ponudio svoj spolni organ "na uvid" da dokaže da nije obrezan

Premijer Armenije Nikol Pašinjan (Pashinyan) ponudio je pokazati svoj penis poglavaru Armenske crkve, Karekinu II, nakon što ga je jedan sveštenik optužio da je obrezan.

Kako prenose tamošnji mediji, visokorangirani član Armenske crkve Zareh Ašurjan optužio je Pašinjana na Facebooku u ponedjeljak da je obrezan, uporedivši ga s Judom i implicirajući da nije hrišćanin.

"Izdajnici naroda"

- Vjerujem da se naša Svetootpadnička Apostolska Crkva mora odmah očistiti od tih lažnih „vjernika“ koji su izdajnici naroda, osramotili su sjećanje na pretke, prekršili zavjet krštenja i zamijenili pečat Svetog Krsta znakom obrezivanja - napisao je Ašurjan.

Ašurjan je pozvao Pašinjana da objavi ime svog duhovnog oca, ako to nije Juda, dodavši da Pašinjan želi "nadmašiti svog duhovnog pretka" Judu Iskariotskog, te ga nazvao "Judom iz Ijevana", aludirajući na mjesto Pašinjanovog rođenja.

U objavi na društvenim mrežama u utorak, Pašinjan se ponovno obratio Karekinu II njegovim rođenim imenom, rekavši da je "spreman primiti Ktridža Nersisjana i njegovog portparola Ašurjana i dokazati suprotno" kada je riječ o optužbama da je obrezan.

Pašinjan je također izjavio da "Karekin II treba konačno odgovoriti da li je prekršio svoj zavjet celibata i da li ima dijete.“

Ovo je najnovija razmjena optužbi između armenske vlade i crkve u proteklim sedmicama.

Kršenje zavjeta

Tenzije između Pašinjana i crkve dostigle su vrhunac krajem maja, kada je Pašinjan izjavio da su crkve postale "skladišta" i da sveštenici krše zavjete celibata.

Pašinjan je tvrdio da je pokrenuo to pitanje jer je kao vjernik Armenske apostolske crkve uočio "prijetnju duhovnoj sigurnosti", dok je kao premijer vidio "prijetnju nacionalnoj sigurnosti."

Nakon Pašinjanovih optužbi, mediji bliski vladi objavili su fotografiju i ime navodne kćerke Karekina II.