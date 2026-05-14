Rubio: SAD želi da Kina pritisne Iran

Sjedinjene Američke Države nadaju se da će uvjeriti Kinu da preuzme aktivniju ulogu i izvrši pritisak na Iran kako bi promijenio svoje ponašanje u Zaljevu, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio). Njegova izjava dolazi uoči službene posjete američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) Pekingu, a prenesena je u intervjuu za Fox News emitovanom u srijedu, piše Reuters.

Pritisak na Teheran

Rubio je u razgovoru s voditeljem Šonom Hanitijem (Sean Hannity) naveo da, iako nije precizirao konkretne korake koje bi Kina trebala poduzeti, Vašington vidi Peking kao ključnog aktera koji može uticati na Teheran da promijeni svoje aktivnosti u regionu.

Njegova poruka dolazi u trenutku dok Vašington i Teheran nastavljaju pregovore o mogućem dogovoru, iako američki predsjednik Donald Tramp tvrdi da je najnoviji iranski prijedlog "neprihvatljiv". S druge strane, potpredsjednik SAD-a Džej Di Vens (JD Vance) izjavio je da vjeruje kako se ipak bilježi napredak u pregovorima.

- Mislim da napredujemo. Ključno pitanje je hoćemo li postići dovoljno napretka da zadovoljimo predsjednikovu crvenu liniju- rekao je Vens novinarima u Bijeloj kući, dodajući da administracija želi osigurati da Iran "nikada ne dođe do nuklearnog oružja".

Detalji pregovora iz iranske perspektive

Istovremeno, Mahmud Nabavijan (Mahmoud Nabavian), član iranskog pregovaračkog tima, iznio je detalje nedavnih razgovora u Islamabadu, prenosi Al Jazeera pozivajući se na agenciju ISNA. Prema njegovim tvrdnjama, SAD je od Irana tražio potpuno otvaranje Hormuškog moreuza i uklanjanje cjelokupnog materijala obogaćenog na 60 posto.

Zauzvrat je Vašington navodno ponudio oslobađanje šest milijardi dolara zamrznute iranske imovine. Nabavijan je prenio i izjavu predsjednika iranskog parlamenta Mohamada Bakera Galibafa (Mohammad Bagher Ghalibaf), koji je poručio da Iran može "sravniti sa zemljom svu infrastrukturu u regionu za manje od pola dana".

Prema Nabavijanovim navodima, nakon kontakta s Trampom, Vens je predložio nastavak pregovora na osnovu američkog plana, na što je iranska strana pristala. Međutim, tvrdi se da je potom američki potpredsjednik iznenada saopćio da Tramp ipak neće prihvatiti takav sporazum, što se, prema Teheranu, ne poklapa s kasnijim tvrdnjama Washingtona o napretku pregovora.