Rubio: Iranci su prvi pucali na naše brodove

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) dodatno je branio tvrdnje Vašingtona da je američka vojska djelovala u samoodbrani tokom sinoćnjih sukoba s Iranom u području Hormuškog moreuza.
- Ono što ste jučer vidjeli bili su američki razarači koji su plovili međunarodnim vodama i na koje su Iranci otvorili vatru, a SAD je odgovorio odbrambeno kako bi se zaštitio - rekao je Rubio novinarima u Italiji.
Rubio je potom dodao: "Mi nismo pucali prvi, oni su pucali na nas."
I Sjedinjene Američke Države i Iran tokom noći tvrdili su da su gađali protivničke ciljeve u i oko Hormuškog moreuza.
Američka vojska saopštila je da su njihove snage presrele "neisprovocirane iranske napade" usmjerene na tri američka mornarička razarača, nakon čega su odgovorili napadima u samoodbrani na lansirne položaje u Iranu.
Teheran je ranije objavio da je napao američke vojne brodove te da im je "navodno nanio značajnu štetu".
Iran tvrdi da je riječ o odgovoru na, kako navode, američko kršenje primirja i napade na "civilna područja".