Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DRŽAVNI SEKRETAR SAD

Rubio: Iranci su prvi pucali na naše brodove

Mi nismo pucali prvi, oni su pucali na nas, rekao je

Marko Rubio. AP

M. Až.

prije 2 dana

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) dodatno je branio tvrdnje Vašingtona da je američka vojska djelovala u samoodbrani tokom sinoćnjih sukoba s Iranom u području Hormuškog moreuza.

- Ono što ste jučer vidjeli bili su američki razarači koji su plovili međunarodnim vodama i na koje su Iranci otvorili vatru, a SAD je odgovorio odbrambeno kako bi se zaštitio - rekao je Rubio novinarima u Italiji.

Rubio je potom dodao: "Mi nismo pucali prvi, oni su pucali na nas."

I Sjedinjene Američke Države i Iran tokom noći tvrdili su da su gađali protivničke ciljeve u i oko Hormuškog moreuza.

Američka vojska saopštila je da su njihove snage presrele "neisprovocirane iranske napade" usmjerene na tri američka mornarička razarača, nakon čega su odgovorili napadima u samoodbrani na lansirne položaje u Iranu.

Teheran je ranije objavio da je napao američke vojne brodove te da im je "navodno nanio značajnu štetu".

Iran tvrdi da je riječ o odgovoru na, kako navode, američko kršenje primirja i napade na "civilna područja".

# IRAN
# SAD
# MARCO RUBIO
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.