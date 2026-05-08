Rubio: Iranci su prvi pucali na naše brodove

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) dodatno je branio tvrdnje Vašingtona da je američka vojska djelovala u samoodbrani tokom sinoćnjih sukoba s Iranom u području Hormuškog moreuza.

- Ono što ste jučer vidjeli bili su američki razarači koji su plovili međunarodnim vodama i na koje su Iranci otvorili vatru, a SAD je odgovorio odbrambeno kako bi se zaštitio - rekao je Rubio novinarima u Italiji.

Rubio je potom dodao: "Mi nismo pucali prvi, oni su pucali na nas."

I Sjedinjene Američke Države i Iran tokom noći tvrdili su da su gađali protivničke ciljeve u i oko Hormuškog moreuza.

Američka vojska saopštila je da su njihove snage presrele "neisprovocirane iranske napade" usmjerene na tri američka mornarička razarača, nakon čega su odgovorili napadima u samoodbrani na lansirne položaje u Iranu.

Teheran je ranije objavio da je napao američke vojne brodove te da im je "navodno nanio značajnu štetu".

Iran tvrdi da je riječ o odgovoru na, kako navode, američko kršenje primirja i napade na "civilna područja".