Rubio: Danas očekujemo odgovor Irana o pregovorima

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je u petak da Vašington očekuje odgovor Irana o obnovljenim pregovorima o sukobu koji je u toku, javlja Anadolu.

- Trebali bismo nešto znati danas. Očekujemo njihov odgovor. Vidjet ćemo šta će odgovor podrazumijevati. Nadamo se da će nas to uvesti u ozbiljan proces pregovora - rekao je Rubio novinarima tokom posjete Rimu, gdje se sastao s premijerkom Đorđom Meloni.

Govoreći o izvještajima o iranskim planovima za osnivanje agencije za kontrolu prometa u Hormuškom moreuzu, Rubio je rekao da bi to bilo problematično i neprihvatljivo.

Pozvao je druge zemlje da ne normalizuju iransku kontrolu nad međunarodnim plovnim putem, upozoravajući da bi to postavilo presedan i da bi se to ponovilo na drugim mjestima od strane drugih zemalja.

Razmjena vatre

U vezi s nedavnom razmjenom vatre s Iranom, Rubio je tvrdio da je ono što je svijet vidio bilo drugačije od operacije "Epski bijes", američkog naziva za njihov rat protiv Irana koji je počeo 28. februara.

- Ono što ste jučer vidjeli bili su američki razarači koji su se kretali kroz međunarodne vode, a na koje su Iranci pucali, a SAD je odgovorio defanzivno kako bi se zaštitio - rekao je.

Upozorio je da ako na SAD bude pucano dronom ili raketom, one će odgovoriti i "uništiti ono što je lansiralo tu raketu".

- Ako prijete Amerikancima, bit će dignuti u zrak. Ako ste osoba koja lansira rakete i sjedite tamo i ispalite raketu na Sjedinjene Američke Države, a mi smo vidjeli da ste ispaljeni, udarit ćemo vas - dodao je Rubio.

Rat u Sudanu

O situaciji u ratom razorenom Sudanu, Rubio je rekao da su se fokusirali na uspostavljanje humanitarnog prekida vatre koji im omogućava da pruže pomoć ljudima koji pate u regiji.

- Pored humanitarnih koridora i humanitarnih lokacija, moramo okončati ovaj sukob - dodao je.

Rubio je rekao da je način da se okonča sukob taj da zemlje i strane koje podržavaju borbene elemente tamo prisile te ljude na mirovni sporazum.