SAD odbacile iranski prijedlog za okončanje rata

Prema navodima Tehran Timesa, američka administracija je odgovorila na pisani iranski prijedlog koji se odnosi na okončanje sukoba, pri čemu su, kako se navodi, odbijeni ključni elementi Teheranove ponude. U izvještaju se tvrdi da je Vašington zadržao čvrst stav, posebno kada je riječ o nuklearnom programu Irana.

Iranska strana je, prema istim informacijama, predložila plan pregovora u dvije faze. Prva faza podrazumijevala bi prekid svih vojnih operacija na različitim frontovima, dok bi druga faza uslijedila tek nakon ispunjenja iranskih uslova i odnosila bi se na nuklearna pitanja.

Teheran je, između ostalog, tražio i povlačenje američkih vojnih snaga iz područja blizu iranskih granica, kao i ukidanje pomorske blokade iranskih luka.

Plan je također predviđao potpuno zaustavljanje svih neprijateljstava, uključujući i izraelske vojne operacije u Libanu.