Džo Bajden spreman za novu predsjedničku utrku

Prva dama SAD Džil Bajden (Jill Biden) dala je danas jednu od najjasnijih naznaka da će se njen suprug, predsjednik SAD Džozef Bajden (Joe Biden) kandidovati za još jedan predsjednički mandat na izborima 2024. godine, rekavši da "gotovo ništa" nije ostalo da se uradi sem da utanače vrijeme i mjesto da to zvanično bude objavljeno.

Premda Bajden poodavno ističe namjeru da se ponovo kandiduje, on još to nije učinio zvanično, a muku muči sa pitanjima da li je ipak prestar da nastavi da bude predsjednik, s obzirom da će, ako pobjedi na izborima, na kraju drugog predsejdničkog mandata imati 86 godina.

- Kaže da još nije gotov. Nije završio ono što je započeo, a to je ono što je bitno - rekla je Džil Bajden u Najrobiju, posljednjoj stanici svoje petodnevne turneje po Africi, i upitala koliko puta on to mora da ponovi da bi ljudi povjerovali.

Bajdenovi saradnici kažu da će njegova kandidatura vjerovatno biti objavljena u aprilu.

Prva dama SAD poodavno se opisuje kao ključna figura u Bajdenovoj orbiti što se tiče njegovih planova za budućnost.

- To je zato što sam mu ja žena - rekla je ona novinaru AP-a.

Međutim, na pitanje da li je ona odlučujući glas po pitanju Bajdenove predsjedničke kandidature, Džil Bajden je odgovorila da će je on saslušati, jer su oni bračni par.

- On sam donosi svoje odluke, vjerujte mi - dodala je ona.