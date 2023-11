Bivši izraelski premijer: Netanjahu ima nervni slom, emocionalno je uništen

Bivši premijer Izraela Ehud Olmert smatra da je njegov nasljednik Benjamin Netanjahu (Netanyahu) "emocionalno uništen" svojim ogromnim neuspjehom u pogledu nacionalne sigurnosti. On ističe da zbog toga pogrešno procjenjuje pripremajući se da preuzme potpunu kontrolu nad sigurnosnom situacijom u Gazi na neodređen period.

Olmert je u intervjuu za Politico kazao da je Netanjahu u stanju "nervnog sloma" nastojeći izbjeći da bude uklonjen s funkcije jer nije uspio zaštititi nacionalnu sigurnost prilikom brutalnih, smrtonosnih napada Hamasa 7. okrobra. To znači da je Izrael sada strateški skrenuo s kursa, smatra Olmert, insistirajući da bi prioritet trebali biti pregovori o završetku sukoba s međunarodnom zajednicom, što uključuje i povratak na pregovore o formiranju palestinske države, umjesto vraćanja stvari unazad uspostavljajući potpuni vojni nadzor nad Gazom.



- On se sav skupio. Emocionalno je uništen, to je sigurno. Hoću reći, dogodilo mu se nešto strašno. Bibi cijeli život radi tako što se lažno predstavlja kao "gospodin sigurnost". No, on je "gospodin ser*tor" - kaže Olmert. "Svaku minutu koju je premijer, on je opasnost za Izrael. Ozbiljno to mislim. Siguran sam da Amerikanci shvataju da je u lošem stanju".

Kao primjer pogrešnog pristupa izraelskog premijera, Olmert upozorava da njegov strateški plan za zadržavanje kontrole nad poslijeratnim Pojasom Gaze - što je najavio u intervjuu za ABC News u ponedjeljak - zvuči jednako vraćanju u 2005. godinu, kada je Izrael tamo provodio vojnu vladavinu. "U interesu Izraela nije da nadgleda sigurnost Gaze", rekao je. "U našem je interesu da se možemo braniti na drugačiji način nego što smo to činili prije napada 7. oktobra. Ali ponovno kontrolirati Gazu? Ne".

Strpljenje na izmaku

Olmert je također upozorio da je strpljenje izraelskih zapadnih saveznika na izmaku zahvaljujući neuspjehu Netanjahua i njegovih ministara da kreiraju realan plan za upravljanje Gazom nakon uništenja Hamasa. Ističe kako ima puno toga što Izrael može učiniti, ali ne može činiti sve što poželi.



Olmert, koji je vodio Izrael od 2006. do 2009. kao čelnik liberalne stranke Kadima, požalio se na nedostatak trezvenog razmišljanja u izraelskom ratnom kabinetu.

Netanjahuov rejting od napada Hamasa prije mjesec dana dotakao je dno. Anketa sredinom oktobra pokazala je kako Izraelci vjeruju da je neuspjeh u sprečavanju napada Hamasa razotkrio "debakl vodstva", a dvije trećine ispitanika žele da bilo ko osim Netanjahua bude idući premijer. U jednom drugom istraživanju 44 posto ispitanika izjasnilo se da je Netanjahu odgovoran za ono što se dogodilo 7. oktobra. Samo 18 posto Izraelaca smatra da on ne mora napustiti položaj, dok 76 posto ispitanika želi da prije ili kasnije ode s položaja.

Israel Hayom, list koji tradicionalno podržava Netanjahua, u srijedu je izrazio stav da bi se on trebao povući. "Preuzmite odgovornost i prihvatite da je odgovornost na vama", poručili su u Israel Hayomu.

Olmert je, ipak, nakon odlaska s mjesta premijera služio zatvorsku kaznu zbog primanja mita i ometanja pravde tokom svojih mandata kao gradonačelnik Jeruzalema i ministar trgovine. Bio je hvaljen u cijelom političkom spektru jer je podnio ostavku na mjesto lidera stranke kad su se istrage počele intenzivirati, rekavši u svom govoru u kojem je objavio ostavku da je "ponosan što je građanin zemlje u kojoj se protiv premijera može voditi istraga kao i protiv svakog drugog građanina".

Pitanje povrtaka Palestinske države

Olmert je dao intervju samo nekoliko sati nakon što je Netanjahu uputio do sada najjasniju sugestiju o tome što bi mogao biti izraelski plan za Gazu nakon rata. U intervjuu za ABC News, Netanyahu nije rekao ko bi trebao upravljati palestinskom enklavom nakon što Hamas nestane, ali je rekao da će Izrael "imati ukupnu odgovornost za sigurnost" u Gazi na neodređeno vrijeme. "Vidjeli smo što se događa kada je nemamo. Kad nemamo tu sigurnosnu odgovornost, ono što imamo je erupcija Hamasovog terora u razmjerima koje nismo mogli zamisliti", dodao je Netanjahu.

Olmert, ipak, smatra kako je nezamislivo da bi bilo koja arapska država potpisala mirovni plan, ukazujući da bi se funkcionalnim pokazale samo zapadne interventne snage. Njegova najveća bojazan je da će Izraelom i dalje dominirati nemir te se neće uspjeti uhvatiti u koštac s onim što bi se trebalo događati u poslijeratnoj Gazi, a to bi dodatno ogorčilo Zapad, kako upozorava.

- Imamo potpuni nedostatak planiranja za iduću fazu - kaže on. "Šta ćemo učiniti? U redu, prema Netanjahu, mi ćemo razbiti i slomiti Hamas. I mislim, usput, da mi to možemo. Šta je onda idući korak? Šta ćemo onda? Razmišlja li neko o tome? Moramo predstaviti međunarodnoj zajednici našu ideju završetka igre", dodao je.

- Ako bi Izrael dao ozbiljan prijedlog za pregovore o dvjema državama, to bi imalo dramatičan utjecaj na međunarodnu zajednicu. To bi nam dalo više prostora i vremena za postizanje ciljeva naših vojnih operacija - imalo bi utjecaj na javno mnijenje u zapadnim zemljama i u medijima. To bi pokazalo da je Izrael predan učiniti nešto što nije želio u proteklih 15 godina. Dakle, moglo bi iz svega ovoga proizaći nešto pozitivno. No, mi to ne činimo i niko ne želi razmišljati o tome. Niko to ne želi izgovoriti. Niko to ne želi reći - rekao je.

U osnovi, smatra Olmert, problem je sada u tome što je Netanjahu, kako kaže, u stanju nervnog sloma.

- Ne pretjerujem. Stisnuli ga sa svih strana i čini se da je njegov fokus usmjeren na izbacivanje iz ureda onog dana kad rat prestane, a možda čak i prije toga - rekao je. "Očekivali bi da sada govori o drugoj fazi i trećoj fazi. Nije siguran da će politički preživjeti ove faze", zaključio je Olmert.