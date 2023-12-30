Venecija najavila nova ograničenja u pogledu broja ljudi u turističkim grupama

Italijanski grad Venecija najavio je u subotu nova ograničenja u pogledu broja ljudi u turističkim grupama, što je najnoviji potez za smanjenje pritiska masovnog turizma u ovom gradu, javlja Anadolu.

Počevši od juna, grupe će biti ograničene na 25 osoba, ili otprilike polovinu kapaciteta turističkog autobusa, a upotreba zvučnika, "koji mogu stvoriti zabunu i smetnje", bit će zabranjena, navodi se u saopćenju grada.

Gradski zvaničnik zadužen za sigurnost Elisabeta Pesce rekla je da je politika usmjerena na poboljšanje kretanja grupa kroz historijski centar Venecije, kao i na vrlo posjećena ostrva Murano, Burano i Torcello.

Grad je ranije najavio planove za testiranje nove naknade za jednodnevni izlet ove godine. Naknada od pet eura po osobi će se primjenjivati na 29 dana između aprila i sredine jula, uključujući većinu vikenda. Namijenjen je regulaciji gužvi, poticanju dužih posjeta i poboljšanju kvalitete života stanovnika Venecije.

Kulturna agencija UN-a je dva puta navela utjecaj turizma na grad u laguni kao glavni faktor, razmatrajući stavljanje Venecije na UNESCO-ov popis mjesta baštine u opasnosti.