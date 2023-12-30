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ITALIJA

Venecija najavila nova ograničenja u pogledu broja ljudi u turističkim grupama

Počevši od juna, grupe će biti ograničene na 25 osoba, ili otprilike polovinu kapaciteta turističkog autobusa

Politika je usmjerena na poboljšanje kretanja grupa kroz historijski centar Venecije. Fena

FENA

30.12.2023

Italijanski grad Venecija najavio je u subotu nova ograničenja u pogledu broja ljudi u turističkim grupama, što je najnoviji potez za smanjenje pritiska masovnog turizma u ovom gradu, javlja Anadolu.

Počevši od juna, grupe će biti ograničene na 25 osoba, ili otprilike polovinu kapaciteta turističkog autobusa, a upotreba zvučnika, "koji mogu stvoriti zabunu i smetnje", bit će zabranjena, navodi se u saopćenju grada.

Gradski zvaničnik zadužen za sigurnost Elisabeta Pesce rekla je da je politika usmjerena na poboljšanje kretanja grupa kroz historijski centar Venecije, kao i na vrlo posjećena ostrva Murano, Burano i Torcello.

Grad je ranije najavio planove za testiranje nove naknade za jednodnevni izlet ove godine. Naknada od pet eura po osobi će se primjenjivati na 29 dana između aprila i sredine jula, uključujući većinu vikenda. Namijenjen je regulaciji gužvi, poticanju dužih posjeta i poboljšanju kvalitete života stanovnika Venecije.

Kulturna agencija UN-a je dva puta navela utjecaj turizma na grad u laguni kao glavni faktor, razmatrajući stavljanje Venecije na UNESCO-ov popis mjesta baštine u opasnosti.

# VENECIJA
# ITALIJA
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