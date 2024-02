Detalji talačke krize u Turskoj: Maskirani napadač drži radnike u fabrici, tvrdi da ima bombu

U Turskoj vlada talačka kriza, nakon što je naoružan napadač uhvatio taoce nekoliko radnika američke firme za proizvodnju robe široke potrošnje "Procter&Gamble" u Kodžaeli provinciji.

Kako navodi agencija Demiroren, on je to uradio u znak protesta protiv izraelskih napada na Gazu. Objavljeni su novi detalji talačke krize u kojima se navodi kako je on upao u fabriku oko 15:00 sati po lokalnom vremenu.

Nosi paramu preko lica, a tvrdi kako kod sebe ima bombu. Na društvenim mrežama se pojavila fotografija na kojoj se vidi poruka na zidu.