Putin na Dan pobjede: Nećemo dozvoliti Zapadu da nam prijeti

Na Crvenom trgu u Moskvi danas je održana vojna parada povodom Dana pobjede nad nacizmom u Drugom svjetskom ratu.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je 21. put izvršio smotru kao glavnokomandujući vojske.

Svečanoj paradi u Moskvi prisustvovali su predsjednici Bjelorusije, Kazahastana, Tadžikistana, Turkmenistana, Kube, Laosa i Gvineje Bisao.

U prijestonici Rusije pada snijeg, što može da se vidi i na snimcima sa parade. Vojne parade održane su i u Vladivostoku, Novosibirsku, Habarovsku, Ulan Udeu, Čiti, Južno-Sahalinsku.

Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu čestitao je vojnicima Dan pobjede i 79. godišnjicu pobjede nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. On je izvršio obilazak paradnih jedinica vojske.



Šojgu je nakon obilaska paradnih snaga podnio izvještaj glavnokomandujućem Oružanih snaga Ruske Federacije i predsedniku Rusije Putinu, koji je na početku svog govora svim građanima čestitao Dan pobjede, rekavši da su Rusija i ruski narod podnijeli veliku žrtvu tokom Drugog svjetskog rata koja nikada neće biti zaboravljena.

Globalni sukob

- Rusija će učiniti sve da spriječi globalni sukob, ali nećemo dozvoliti da nam prijete. Naše strateške snage uvijek su u borbenoj pripravnosti - istakao je Putin tokom svog obraćanja.

On je istakao da je ruski narod podnio veliku žrtvu i da je sada na djelu revizionizam historije koji je dio opšte politike zapadnih elita koje izazivaju sve više sukoba.

- Mi odbacujemo pretenzije svake države i Rusija će učiniti sve da ne dozvoli globalni sukob, ali nećemo nikome dozvoliti ni da nam prijeti. Naša sudbina je budućnost je određivana u velikim junačkim bitkama kod Smolenska, Staljingrada, Kijeva, Kurska, Murmanska - naglasio je Putin.

Ističući da Rusija sada prolazi težak period, Putin se posebno osvrnuo na, kako je kazao "junake", na prvoj liniji fronta.

- Klanjamo se vašoj hrabrosti i požrtvovanosti i cijela Rusija je uz vas, vjeruje u vas i pati sa vama. Vaša sudbina i podvizi povezuju vas sa pokoljenjima svetih branilaca naše otadžbine - istakao je Putin.

On je rekao da Rusija nikad neće zaboraviti uspomene na "sinove, kćerke, muževe, sestre, braću, žene i prijatelje koji su dali živote u Velikom otadžbinskom ratu".

- Klanjamo se i pred veteranima koji su nas napustili i pred civilima koji su poginuli u divljačkim napadima nacista - naveo je Putin.

U paradi učestvuje više od 9.000 ljudi

U Paradi pobjede u Moskvi, kako je ranije najavljeno, ove godine će učestvovati više od 9.000 ljudi i više od 70 komada tehnike, kao i dvije vazduhoplovne grupe pilotske akrobatike Ratnog vazduhoplovstva Rusije - "Ruski vitezovi" i "Striži".

U Rusiji se svake godine 9. maja, povodom Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu, održavaju parade pobjede u više gradova, a centralna je na Crvenom trgu u Moskvi.

Tadašnji Sovjetski savez je u Drugom svjetskom ratu izgubio oko 27 miliona ljudi, od kojih su 14 miliona bili civili.

Hibridni rat

Rusija nije poslala pozivnice za današnju vojnu paradu ambasadorima i zvaničnicima zemalja koje smatra neprijateljskim, izjavila je portparolka ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.



Zaharova je istakla za TAS da zvaničnici "neprijateljskih zemalja" nisu pozvani na paradu za Dan pobjede treću godinu zaredom.

- One nisu pozivane od 2022. godine jer režimi u tim zemljama vode, hajde da to formulišemo kao neprijateljsku politiku, to je termin koji je uveden, ali oni zapravo vode agresivnu politiku prema našoj zemlji, a mi to formulišemo kao hibridni rat - navela je Zaharova.