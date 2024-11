Dušan Janjić za "Avaz": Na pokušaje secesije Tramp bi reagirao oštrije nego Bajden

Amerika se ozbiljno promijenila, a normalizacija unutar SAD-a postaje najveći problem ove zemlje, kaže politički analitičar i direktor Centra za etničke odnose u Srbiji Dušan Janjić komentirajući pobjedu republikanskog kandidata Donalda Trampa.

Podsjeća da je Trampova pobjeda rezultat elektorskog sistema, koji u određenoj mjeri poništava glasove građana, a posljedica je ozbiljne krize i socijalnih razlika u američkom društvu.

"Rođeno dijete porazilo majku"

- Morat će da se bave sobom. Apsolutno je jasno da je rođeno dijete porazilo majku, a to je globalizacija. Kriza globalizma im se obila o glavu zato što je ojačala autoritarne režime, prvenstveno Kinu. Ovo je pobjeda kojoj Kina neće da se raduje, jer ide na duži rok, ali koja krizu premješta na Pacifik. To je posljednje što SAD smije sebi da dozvoli – kaže Janjić.

Potezima započetim još u mandatu Baraka Obame, dodaje, SAD su krenule u ekonomski sukob sa Kinom, kojeg je Tramp u svom mandatu dodatno produbio, gurnuvši Sjevernu Koreju prema Putinu, čime je ojačao Rusiju, dok su napadima na Gazu stvoreni uvjeti za dugi rat sa Iranom.

- To je situacija koju SAD ne može da iznese. Tramp će sada imati i drugi problem, a to je nezadovoljstvo Pentagona i vojne industrije, koja je taman počela da se razvija preko Ukrajine i ratova, a koja će sada pasti u krizu. Tramp je u svom mandatu povukao iz Izraela i drugih dijelova svijeta, pa ako to uradi i sada neće biti posla – dodaje Janjić.

Promjene u politici SAD

Kada je riječ o ovom dijelu svijeta, Janjić ne očekuje nikakve promjene u politici SAD, a svrstavanje zvaničnika u regionu na stranu jednog ili drugog kandidata za američkog predsjednika vidi samo kao ideološko – političko prebrojavanje. Očekuje da će vlast u Srbiji morati isporučiti ono što je obećala, od preseljenja svoje ambasade u Jerusalem, do ulaska u ozbiljne sukobe sa aranžmanima koje je u međuvremenu napravila sa EU. Jedno od obećanja je i prodaja objekta Generalštaba u Beogradu kompaniji u vlasništvu Džareda Kušnera (Jared Kushner) za izgradnju luksuznog kompleksa.

- Mi dobijamo novo urbanističko naselje i uklanjanje identiteta. Povodom tog aranžmana i prodaje placa, a u pitanju su dva bloka, general Vesli Klark (komandant NATO snaga u periodu bombardiranja Srbije, op.a.) je rekao da je to “zakucavanje” poraza Srbije 1999. Nažalost, to je tako – ističe Janjić.

Kada je o BIH riječ, Janjić podsjeća da naša zemlja nije dobila mnogo ni od Bajdena, a BiH i Balkan na Trampovoj mapi trenutno ne postoje.

- Neće ni postojati, ali moramo se prisjetiti da je on ipak izdejstvovao Vašingtonski sporazum o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, kojeg su kod Trampa potpisali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednik Vlade Kosova Avdulah Hoti. Tako da je i ta stvar “zakucana”. Ne bih se iznenadio da Tramp nametne taj ustav o regionalizaciji BiH, koji postoji u administraciji SAD.

Neće pitati nikoga. Ali to neće doći na dnevni red za dvije godine, jer najprije mora da se stabilizuje Amerika. Na pokušaje secesije Tramp bi reagovao oštrije nego Bajden. Ne bi vodio pregovore, jer im to žarište ne treba. Ne znam zašto bi on Dodika stavio na dnevni red, a dok on preuzme vlast, ova administracija bi mogla završiti s Dodikom. Iscrpljen je sankcijama, a moguća je i ta zabrana političkog djelovanja – kaže politički analitičar Dušan Janjić.