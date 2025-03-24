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NE SMIRUJU SE STRASTI

Haos u Istanbulu: Hiljade ljudi ustalo zbog hapšenja Imamolua, policija koristila suzavac i gumene metke

Strani mediji izvještavaju da su to najveći protesti u historiji Turske

Demonstracije u Istanbulu. AP

N. H.

24.3.2025

Turski opozicioni političar Ekrem Imamolu (Imamoglu) suspendovan je s funckije gradonačelnika Istanbula, nakon što mu je u nedjelju određen pritvor do suđenja. 

Najveći konkurent Redžepu Tajipu Erdoanu (Recep Tayyip Erdogan) trebao je biti imenovan službenim predsjedničkim kandidatom CHP-a za izbore 2028. godine. 

Stranka je održala predizbore, a čelnik CHP-a Ozgur Ozel je kazao da je 1,6 miliona od 1,7 miliona članova glasalo za to da Imamolu bude kandidat. 

Nakon toga, hiljade demonstranata je ispunilo ulice Istanbula protestujući petu noć zaredom protiv hapšenja Imamolua. 

Demonstracije su se nastavile uprkos zabrani okupljanja koja je uvedena ranije ove sedmice. 

Policija je upotrijebila suzavac i ispalila gumene metke u masu koja se okupila ispred gradske vijećnice.

Strani mediji izvještavaju da su to najveći protesti u historiji Turske. 

# ISTANBUL
# EKREM IMAMOGLU
# TURSKA
# PROTESTI
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