Generalna skupština UN-a usvojila rezoluciju: Zahtijeva se trajni prekid vatre u ratu u Gazi

Za su glasale 149 države članice, 12 ih je bilo protiv, dok je 19 zemalja bilo suzdržano. Protiv su glasale Argentina, Fidži, Mađarska, Izrael, Mikronezija, Nauru, Palau, Papu Nova Gvineja, Paragvaj, Tonga, Tuvalu i SAD.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) usvojila je rezoluciju kojom zahtijeva hitan, bezuslovan i trajan prekid vatre u ratu u Pojasu Gaze i pristup Palestinaca humanitarnoj pomoći.

Među 149 države koje su glasale "za" je bila i Bosna i Hercegovina. Nacrt rezolucije su podržale i Hrvatska, Crna Gora, te Srbija.

Zanimljivo je da je Njemačka promijenila stav i glasala za ovu rezoluciju. Među suzdržanima su bile Albanija i Sjeverna Makedonija.

Rezolucije Generalne skupštine UN nisu obavezujuće, ali imaju težinu kao odraz globalnog pogleda na rat.

Prethodni zahtjevi tog tijela za prekid rata između Izraela i palestinskih boraca Hamasa ignorirani su. Za razliku od Vijeća sigurnosti UN-a, nijedna zemlja nije imala pravo veta u Generalnoj skupštini.