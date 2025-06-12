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BIH GLASALA "ZA"

Generalna skupština UN-a usvojila rezoluciju: Zahtijeva se trajni prekid vatre u ratu u Gazi

Zanimljivo je da je Njemačka promijenila stav i glasala za ovu rezoluciju

Generalna skupština UN-a. UN

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

12.6.2025

Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) usvojila je rezoluciju kojom zahtijeva hitan, bezuslovan i trajan prekid vatre u ratu u Pojasu Gaze i pristup Palestinaca humanitarnoj pomoći.

Za su glasale 149 države članice, 12 ih je bilo protiv, dok je 19 zemalja bilo suzdržano. Protiv su glasale Argentina, Fidži, Mađarska, Izrael, Mikronezija, Nauru, Palau, Papu Nova Gvineja, Paragvaj, Tonga, Tuvalu i SAD.

Ovako su glasale zemlje članice. Screenshot

Među 149 države koje su glasale "za" je bila i Bosna i Hercegovina. Nacrt rezolucije su podržale i Hrvatska, Crna Gora, te Srbija.

Zanimljivo je da je Njemačka promijenila stav i glasala za ovu rezoluciju. Među suzdržanima su bile Albanija i Sjeverna Makedonija.

Rezolucije Generalne skupštine UN nisu obavezujuće, ali imaju težinu kao odraz globalnog pogleda na rat.

Prethodni zahtjevi tog tijela za prekid rata između Izraela i palestinskih boraca Hamasa ignorirani su. Za razliku od Vijeća sigurnosti UN-a, nijedna zemlja nije imala pravo veta u Generalnoj skupštini.

# IZRAEL
# GENERALNA SKUPŠTINA UN
# GAZA
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