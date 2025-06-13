Antonio Prlenda za "Avaz": Iran nije u stanju da odgovori, čini to samo da bi mogao reći da je uzvratio

Izrael trenutno izvodi operacije koje su planirane godinama i do danas su stajale u ladici, kazao je za Avaz vojni analitičar Antonio Prlenda. On smatra da su napadi izraelske vojske pokrenuti zbog procjena da je Iran blizu da proizvede atomsku bombu.

- Ne samo da su udarili po postrojenjima za razvoj nuklearnog naoružanja, nego su targetirali i same stručnjake. Ovo nije prvi put, ali je drugačije nego u prošlosti jer je koordinirano na više lokacija i na više razina iranskog nuklearnog projekta. Sigurno je da će ovo unazaditi Iran po pitanju njihove ideje da i oni postanu nuklearna sila - kaže Prlenda.

Ne po broju vojnika ili ubojnoj sili, već po efikasnosti, izraelska avijacija je možda i najjača u svijetu.

- To je možda najuvježbanije ratno zrakoplovstvo u svijetu. Šteta što se sad puno koristi u faktičkom genocidu nad Palestincima, ali kad je riječ o napadu na Iran to je sve uvježbano i vrlo precizno izvedeno. Ipak, u takvim okolnostima nisu isključene ni civilne žrtve kao kolateralna šteta i sad ostaje da se vidi kolika će ta šteta biti - ističe Prlenda.

Iran je za sada bezuspješno uzvratio dronovima. Naš sagovornik kaže da u protuudaru može koristiti i rakete, ali ograničeno, te da bi mogao napadati komercijalne tankere u Zaljevu, iako ne dugo zbog izraelske odmazde koja bi uslijedila.

- Iran nije u stanju da odgovori na isti način, jer dosadašnji slični sukobi su pokazali da Teheran odgovara samo da može reći da je odgovorio, ali ne i da se sukob proširi na neku opći rat. Tako očekujem da bude i ovaj put. Iransko zrakoplovstvo u usporedbi sa izraelskim je relativno slabo jer su u pitanju stariji tipovi letjelica u odnosu na ono s čime raspolaže Izrael. Zato nisu u stanju zadati udar na daljinu, već ovako bespilotnim letjelicama Šahid, koje i Rusija koristi u Ukrajini, ili ograničeno raketama. Puno više može učiniti udarima terorističkih grupa koje su njihovi proksiji u blizini samih granica Izraela. Dakle, Iran pokušava da odgovori, na način da za lokalnu publiku može reći da je nešto odgovorio, ali nemaju tih snaga i ne odgovara im dugotrajan rat u kojem bi za suparnika imali ne samo Izrael nego i SAD. Tako da će to završiti međusobnim udarima i terorističkim akcijama i ne očekujem da se rasplamsa u sveopći rat koji bi trajao duže vrijeme - zaključuje vojni analitičar Antonio Prlenda.