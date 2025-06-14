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OPASNE VIJESTI

Ozbiljna prijetnja Irana: Planira napade na američke baze

Agresori će dobiti odlučan i snažan odgovor Irana, rekao je izvor agencije Fars

Izraelski protuvazdušni sistem "Gvozdena kupola" ispaljuje rakete kako bi presreo projektile iznad Tel Aviva. Leo Correa / AP

N. Aj.

14.6.2025

Iran planira napasti američke vojne baze na Bliskom istoku, objavila je iranska novinska agencija Fars, pozivajući se na izvor upoznat s planovima vojne komande.

- Rat koji je započeo agresijom cionističkog režima proširit će se na sve teritorije koje je taj režim okupirao, kao i na američke baze u regiji. Agresori će dobiti odlučan i snažan odgovor Irana - rekao je izvor agencije.

Agencija je također danas objavila, pozivajući se na izvore, da će se iranski napadi na Izrael nastaviti.

- Sukob se neće završiti ograničenim akcijama od prošle noći, a iranski napadi će se nastaviti. Ova akcija bit će vrlo bolna i za žaljenje po agresore - rekao je Fars, pozivajući se na neimenovanog dužnosnika i visoke vojne izvore.

# NAPAD
# IZRAEL
# IRAN
# SAD
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