Članice organizacionog odbora povorke: Institucije su na nas stavile preveliki pritisak

Članice organizacionog odbora povorke ponosa Lejla Huremović i Jelena Kravljača obratile su se medijima i objasnile koji su gorući problemi s kojima se susreću LGBTQ+ osobe.

- Mi smo jako uzbuđeni, jako je važno da ponovo izlazimo na ulicu i da svake godine kontinuirano šetamo ovim ulicama. Fašizam u svijetu raste, vidimo da najveća demokratija, američke države, se okreću desno. Nikad nije bilo važnije da izađemo i i borimo se za prava, ne samo za LGBTQ osoba, nego i prava svih marginaliziranih grupa jer fašističke politike udaraju na sve te grupe. Zato mi ovim povodom pozivamo cjelokupno društvo, sugrađane i sugrađanke, antifašiste, da se ujedine s nama, izađu na povorku i pošalju glas otpora koji će reći da ne pristajemo na takve vrste politika koje nam se serviraju - poručila je Huremović.

Jelena Kravljača istaknula je pet zahtjeva koje upućuju i ove godine.

- U okviru ovih pet godina smo slali pet jasnih, konkretnih zahtjeva, odnosno to je priznanje istospolnih zajednica, zatim zakon o rodnom identitetu, uvođenje zločina iz mržnje u krivične zakonike, također izmjene zakona o javnom okupljanju u Kantonu Sarajevo u skladu s evropskim standardima i zaštita od nasilja u porodici LGBTIQ+ osoba. Institucije prema nama također upućuju zahtjeve koji bi trebali biti manji, odnosno prevelik je pritisak stavljen na članove organizacionog odbora da bi se ovo desilo, ali pored toga, glavni dio je to da naši zahtjevi nisu ostvareni i da smo napravili jako male i slabe korake - istaknula je Kravljača.