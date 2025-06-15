Izraelski zračni prostor zatvoren treći dan: Hiljade građana zarobljeni u inostranstvu

Izraelski zračni prostor ostaje zatvoren i treći dan zaredom, potvrdile su nadležne institucije u toj zemlji u nedjelju.

- Zbog sigurnosne situacije i u skladu s uputama sigurnosnih vlasti, izraelski zračni prostor trenutno je zatvoren za civilni aviosaobraćaj – nema dolaznih niti odlaznih letova - saopćili su zajednički ministarstva saobraćaja i vanjskih poslova.

Prema pisanju izraelskih medija, hiljade izraelskih državljana ostale su blokirane u inostranstvu od petka, kada su izraelske snage počele napade na vojne i nuklearne ciljeve u Iranu.

Glasnogovornik izraelskih aerodromskih vlasti potvrdio je da će Međunarodni aerodrom Ben Gurion, smješten u blizini Tel Aviva, ostati zatvoren.

"Obavijest o njegovom ponovnom otvaranju bit će objavljena najmanje šest sati unaprijed", navedeno je.

- Odluka o nastavku letova za Izrael bit će donesena tek kada se procijeni da su ispunjeni sigurnosni uvjeti - zaključeno je u saopćenju.