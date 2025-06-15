Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NEMA LETOVA

Izraelski zračni prostor zatvoren treći dan: Hiljade građana zarobljeni u inostranstvu

Glasnogovornik izraelskih aerodromskih vlasti potvrdio je da će Međunarodni aerodrom Ben Gurion, smješten u blizini Tel Aviva, ostati zatvoren

Nema letova. Screenshot

N. Aj.

15.6.2025

Izraelski zračni prostor ostaje zatvoren i treći dan zaredom, potvrdile su nadležne institucije u toj zemlji u nedjelju.

- Zbog sigurnosne situacije i u skladu s uputama sigurnosnih vlasti, izraelski zračni prostor trenutno je zatvoren za civilni aviosaobraćaj – nema dolaznih niti odlaznih letova - saopćili su zajednički ministarstva saobraćaja i vanjskih poslova.

Prema pisanju izraelskih medija, hiljade izraelskih državljana ostale su blokirane u inostranstvu od petka, kada su izraelske snage počele napade na vojne i nuklearne ciljeve u Iranu.

Glasnogovornik izraelskih aerodromskih vlasti potvrdio je da će Međunarodni aerodrom Ben Gurion, smješten u blizini Tel Aviva, ostati zatvoren.

"Obavijest o njegovom ponovnom otvaranju bit će objavljena najmanje šest sati unaprijed", navedeno je.

- Odluka o nastavku letova za Izrael bit će donesena tek kada se procijeni da su ispunjeni sigurnosni uvjeti - zaključeno je u saopćenju.

# IZRAEL
# LETOVI
# AVIONI
# IRAN
# ZRAČNI PROSTOR
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.