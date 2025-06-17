Iranski ljekar opisao haos u bolnicama nakon izraelskih napada

Od petka, povrijeđeni građani neprekidno pristižu u bolnicu Imam Homeini u Teheranu, a u nedjelju navečer priliv je prerastao u potpunu bujicu. Nakon novog vala izraelskih zračnih napada na glavni grad Irana, urgentni centar bolnice bio je prepun unesrećenih, piše The Guardian.

- Ovo je bilo krvoproliće. Bili smo preplavljeni haosom i kricima ožalošćenih članova porodica. Desetine i desetine ljudi sa životno ugrožavajućim povredama, lakšim ranama, pa čak i mrtvih tijela, dovođeni su unutra - ispričao je jedan ljekar iz službe hitne pomoći.

Kako je sukob između Izraela i Irana ušao u četvrti dan, bolnice širom Irana suočavale su se s velikim brojem ranjenih, što je dodatno opteretilo ionako iscrpljen zdravstveni sistem. Ljekari su opisivali prizore krvavog haosa i neprekidan priliv povrijeđenih koji je rastao s intenzitetom napada.

Unutrašnja krvarenja, opekotine i krhotine

- Vidio sam malu djecu, tinejdžere, odrasle i starije osobe. Majke koje su obilno krvarile ulijetale su s djecom ranjenom od krhotina - rekao je isti ljekar, dodajući da mnogi roditelji nisu ni bili svjesni da su i sami povrijeđeni dok nisu doveli djecu na liječenje.

Prema njegovim riječima, pacijenti su imali ozbiljne unutrašnje povrede, duboke opekotine, te metalne fragmente zabijene u bedrene kosti i meka tkiva.

Iranske vlasti su u ponedjeljak saopćile da je 1277 ljudi primljeno u bolnice širom zemlje, od čega je 224 preminulo. Međutim, ljekar iz bolnice Imam Homeini vjeruje da je stvaran broj žrtava veći. U bolnici su otvoreni dodatni kreveti u jedinici intenzivne njege, dok su lakše povrijeđeni preusmjereni u druge ustanove.

Osoblju je naređeno da ne objavljuje nikakve informacije o broju mrtvih i ranjenih na društvenim mrežama. Novinar sa sjedištem u Teheranu potvrdio je da su iranske vlasti odbile dati zvanične brojke o žrtvama.

Netanyahu: "Gađamo samo režimske ciljeve"

Glasnogovornik iranskog ministarstva zdravstva Hosein Kermanpur izjavio je da civili čine više od 90 posto žrtava. S druge strane, izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) tvrdi da izraelska vojska pogađa isključivo vojne i strateški važne ciljeve.

- Dok kontrolišemo nebo nad Teheranom, gađamo režimske ciljeve, za razliku od zločinačkog režima Irana koji cilja naše civile i dolazi da ubija našu djecu i žene - rekao je Netanjahu tokom posjete jednoj vojnoj bazi u centralnom Izraelu.

Prema informacijama iz Izraela, iranski balistički projektili pogodili su i vojne ciljeve i stambena područja, pri čemu je poginulo najmanje 17 ljudi, uključujući troje djece.

Bombe i na bolnicu u Kermanšahu

Iranske vlasti tvrde da je Izrael pogodio i bolnicu u Kermanšahu, ranivši više pacijenata. U dramatičnom snimku, televizijski voditelj bježi iz studija dok izraelske bombe navodno pogađaju zgradu državne televizije.

- Mnogo je mrtvih, ali ne mogu reći koliko. Ne znamo ko su bili vojnici, a ko civili. Ja samo pokušavam spasiti što više života - rekao je pod uvjetom anonimnosti medicinski radnik iz bolnice u Karadžu, zapadno od Teherana.