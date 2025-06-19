Sloboda medija u Izraelu: Građani pozvani da prijave policiji sve koji gledaju Al jazeeru

Ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir pozvao je izraelske građane da prijavljuju policiji sve one koji gledaju katarsku televizijsku mrežu Al Jazeera, što je jasan prikaz demokratije i slobode medija u Izraelu.
Ovu televiziju izraelske vlasti smatraju "prijetnjom po nacionalnu sigurnost".
Ovaj poziv dolazi nakon što je izraelska policija potvrdila da je spriječila strane medije, uključujući i Al Jazeeru – koja je u Izraelu zvanično zabranjena – da snimaju mjesta direktnih pogodaka iranskih projektila. Vlasti tvrde da bi takvo izvještavanje moglo pomoći Iranu da poboljša preciznost svojih napada.
- Nećemo dozvoliti Al Jazeeri da emituje iz Izraela dok god predstavlja prijetnju našoj sigurnosti. Pozivam javnost da prijavi svakoga ko gleda Al Jazeeru policiji - izjavio je Ben-Gvir.
U skladu s ovom politikom, koju sprovodi Ministarstvo komunikacija uz podršku komesara policije Denija Livija (Danny Levy), izraelske snage su zadržale fotoreportera koji je radio za Al Jazeeru. Policija je saopćila da je on "otkrio tačnu lokaciju jednog od pogodaka".
Izraelske vlasti već su ranije upozoravale javnost da ne objavljuju informacije o lokacijama presretanja i pogodaka projektila, navodeći da bi te informacije mogle koristiti "islamskom režimu" za unapređenje budućih napada.