Sloboda medija u Izraelu: Građani pozvani da prijave policiji sve koji gledaju Al jazeeru

Ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir pozvao je izraelske građane da prijavljuju policiji sve one koji gledaju katarsku televizijsku mrežu Al Jazeera, što je jasan prikaz demokratije i slobode medija u Izraelu.

Ovu televiziju izraelske vlasti smatraju "prijetnjom po nacionalnu sigurnost".

Ovaj poziv dolazi nakon što je izraelska policija potvrdila da je spriječila strane medije, uključujući i Al Jazeeru – koja je u Izraelu zvanično zabranjena – da snimaju mjesta direktnih pogodaka iranskih projektila. Vlasti tvrde da bi takvo izvještavanje moglo pomoći Iranu da poboljša preciznost svojih napada.