Cijena krijumčarenja migranata iznosila 14.600 eura, a koristili ih i za prijenos droge

U transnacionalnoj operaciji protiv mreže umiješane u krijumčarenje migranata i trgovinu drogom između Španije i Maroka, Europol je pružio podršku vlastima Španije i koordinirao akcijom Europola.

Vjeruje se da je grupa prokrijumčarila više od 200 ljudi i ostvarila profit veći od 2,5 miliona eura.

Osam osoba je uhapšeno, a među njima je i vođa kriminalne organizacije. Također, zaplijenjena su 22 kilograma kanabisa i 10.800 tableta određene vrste lijeka koji kriminalci koriste za pripremu opasne halucinogene mješavine poznate kao "droga za siromašne", a oduzeto je i 50.000 eura u gotovini, pet vozila, dva čamca, oružje i navigacijska oprema.

Teški uslovi

Svaki migrant je plaćao do 14.600 eura za putovanje iz Maroka u Španiju. Tamo su krijumčari organizovali smještaj za migrante, gdje su živjeli u teškim uslovima, sa ograničenim pristupom hrani i često pod stalnom prijetnjom.

Zajedno s migrantima, članovi kriminalne grupe su istovremeno krijumčarili velike količine kanabisove smole u Španiju, koristeći iste brodove. Na putu nazad u Maroko, banda je krijumčarila Clonazepam kako bi maksimizirala svoju korist.

Španski ogranak mreže djelovao je iz Ceute i Algecirasa, dok je šef marokanskog ogranka imao prebivalište na Ibizi. Kriminalna grupa, sastavljena od španskih i marokanskih državljana, djelovala je putem troslojne hijerarhijske strukture: liderstvo i koordinacija, pomorsko izvršenje i logistika na kopnu.

Korištenje maloljetnika

Mreža je koristila maloljetnike kao kapetane u operacijama krijumčarenja na moru, često regrutovane i obučavane od same organizacije.

Ova činjenica ne samo da ističe i pojačava rizik od nesreća i smrtnih slučajeva, već i izlaže ranjive mlade ljude eksploataciji i prisili.