Jedna osoba poginula, 14 povrijeđeno u noćnom ruskom napadu na Odesu

Jedna osoba je poginula, a najmanje 14 je povrijeđeno kada su ruski dronovi napali ukrajinski grad Odesu tokom noći, oštetivši zgrade i željezničku infrastrukturu, saopštile su u petak lokalne vlasti.

Odesa je najveća ukrajinska crnomorska luka, ključna za uvoz i izvoz, i od početka rata je pod stalnim raketnim i napadima dronova od strane Rusije, prenosi Reuters.

"Uprkos aktivnom radu snaga protivvazdušne odbrane, pričinjena je šteta na civilnoj infrastrukturi, uključujući stambene zgrade, visokoškolsku ustanovu, gasovod i privatne automobile", rekao je lokalni guverner Oleh Kiper na Telegram messengeru.

Lokalna služba za hitne slučajeve saopštila je da je tokom napada bilo najmanje 10 napada dronova na stambene zgrade, što je izazvalo velike požare.

Ukrajinske zračne snage su u petak saopštile da je Rusija tokom noći lansirala 86 dronova na Ukrajinu.

Vojska je napomenula da su njene jedinice protivvazdušne odbrane oborile 34 drona, dok je još 36 dronova izgubljeno, misleći na to da je ukrajinska vojska koristila elektronsko ratovanje da ih preusmjeri. Međutim, vojska je izvijestila da su dronovi pogodili osam lokacija.

Ukrajinske državne željeznice Ukrzaliznytsia izvijestile su da je željeznička stanica Odesa oštećena tokom napada.