Španska zastupnica predsjednicu Evropske komisije nazvala "Ursula bomb der Lajen" koja hrani čudovišta

Kritike nisu zaobišle ni njemačkog kancelara Fridriha Merca (Friedrich Merz), koji je zahvalio Izraelu rekavši da su "obavili prljavi posao za sve nas".

U svom govoru tokom plenarne sjednice Montero je SAD i Izrael opisala kao "najveće prijetnje čovječanstvu” te prozvala brojne lidere EU da "hrane čudovište".

Irene Montero, španska zastupnica u Evropskom parlamentu, uputila je predsjednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen (von der Leyen) oštre komentare zbog podrške napada na Iran te je tom prilikom nazvala "Ursula bomb der Lajen".

Dvostruki standardi

- Jesu li to evropske vrijednosti - upitala je Montero.

Nakon što je Izrael 13. juna izveo masovni, ničim izazvan napad na iranske nuklearne i vojne objekte – što je izazvalo razmjenu napada između dviju zemalja i dovelo do smrti desetina ljudi – brojni lideri EU, uključujući Francusku i Ursulu fon der Lajen, izrazili su podršku izraelskom "pravu na samoodbranu".

Montero je ukazala i na dvostruke standarde, ističući da se Iran optužuje za razvoj nuklearnog oružja, dok Izrael to oružje već posjeduje, a SAD ostaje jedina zemlja koja se ikada "usudila da baci atomsku bombu".

Također se usprotivila nedavnom prijedlogu NATO-a da se vojna potrošnja poveća na 5 posto BDP-a neke zemlje, dovodeći u pitanje da li bi takva promjena zaista osigurala bezbjednost regiona.

- Da li nas štiti trošenje novca na penzije i bolnice - upitala je Montero.

Montero je pozvala potpredsjednika Evropske unije da prestane da kleči pred američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trump) i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom (Netanyahu), "koji nas vode u Treći svjetski rat".