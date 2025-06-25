Izraelci su podnijeli preko 403.000 zahtjeva za dozvole za oružje od 2023. godine

Od 217.000 uslovnih odobrenja, 165.000 stalnih dozvola je odobreno, dok je 177.000 zahtjeva odbijeno, prema statistikama predstavljenim zakonodavcima. Prema ministarstvu, oko 335.000 Izraelaca trenutno posjeduje dozvole za oružje.

Zahtjevi za dozvole za oružje su porasli nakon napada Hamasa na južni Izrael. Prošlog marta, krajnje desničarski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir proslavio je odobrenje 100.000 novih dozvola za oružje od 7. oktobra, navodeći da je stavljanje više oružja na ulice učinilo Izrael sigurnijim.

Ženske grupe su osudile rastući broj oružja u izraelskim domovima, rekavši da to predstavlja rizik za žrtve nasilja u porodici.

Nakon 7. oktobra, Ministarstvo nacionalne sigurnosti također je dalo privremeno ovlaštenje za odobravanje zahtjeva za dozvole za oružje osobama koje je imenovao Ben Gvir, zaposlenicima Knesseta i drugima. Policija je naknadno istražila nekoliko njih zbog sumnje da je ministarstvo izdavalo dozvole za oružje bez ovlaštenja.