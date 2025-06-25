Abas uputio pismo Trampu: Palestina je spremna na sveobuhvatni sporazum s Izraelom

Predsjednik Palestinske samouprave Mahumd Abas (Mahmoud Abbas) uputio je pismo predsjedniku SAD Donaldu Trampu (Trumpu), zahvalivši mu se na dogovoru o primirju između Irana i Izraela.

Abas je poručio da je spreman za postizanje sveobuhvatnog mirovnog sporazuma s Izraelom. Naveo je da je primirje Izraela i Irana važan korak ka smirivanju širih regionalnih tenzija.

- Ovo predstavlja dodatni korak u vašim važnim naporima da postignete pravedan i sveobuhvatan mir između nas, Izraelaca i cijelog svijeta – navodi se u pismu.

Naglasio je i kako želi nastavak dobre saradnje s Trampovom administracijom.

- Spremni smo blisko sarađivati s Trampom i relevantnim arapskim i međunarodnim stranama kako bismo odmah pregovarali i implementirali sveobuhvatni mirovni sporazum u jasnom i obavezujućem vremenskom okviru kojim će se okončati okupacija i postići sigurnost i stabilnost za sve, pravedan i trajan mir – ističe Abas.

Istaknuo je kako s Trumpom Palestina može postići sve ono što je ranije djelovalo nemoguće.

- Priznatu, slobodnu, suverenu i sigurnu Palestinu. Priznat i siguran Izrael i regiju koja uživa mir, prosperitet i integraciju - poručio je.