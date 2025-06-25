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ZAHVALIO MU SE

Abas uputio pismo Trampu: Palestina je spremna na sveobuhvatni sporazum s Izraelom

Ovo predstavlja dodatni korak u vašim važnim naporima da postignete pravedan i sveobuhvatan mir između nas, Izraelaca i cijelog svijeta, navodi se

Mahmud Abas. European Council

A. O.

25.6.2025

Predsjednik Palestinske samouprave Mahumd Abas (Mahmoud Abbas) uputio je pismo predsjedniku SAD Donaldu Trampu (Trumpu), zahvalivši mu se na dogovoru o primirju između Irana i Izraela.

Abas je poručio da je spreman za postizanje sveobuhvatnog mirovnog sporazuma s Izraelom. Naveo je da je primirje Izraela i Irana važan korak ka smirivanju širih regionalnih tenzija.

- Ovo predstavlja dodatni korak u vašim važnim naporima da postignete pravedan i sveobuhvatan mir između nas, Izraelaca i cijelog svijeta – navodi se u pismu.

Naglasio je i kako želi nastavak dobre saradnje s Trampovom administracijom.

- Spremni smo blisko sarađivati s Trampom i relevantnim arapskim i međunarodnim stranama kako bismo odmah pregovarali i implementirali sveobuhvatni mirovni sporazum u jasnom i obavezujućem vremenskom okviru kojim će se okončati okupacija i postići sigurnost i stabilnost za sve, pravedan i trajan mir – ističe Abas.

Istaknuo je kako s Trumpom Palestina može postići sve ono što je ranije djelovalo nemoguće.

- Priznatu, slobodnu, suverenu i sigurnu Palestinu. Priznat i siguran Izrael i regiju koja uživa mir, prosperitet i integraciju - poručio je.

# MAHMOUD ABBAS
# SAD
# DONALD TRUMP
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