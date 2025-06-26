CIA objavila novi izvještaj nakon što se Tramp naljutio: Naveli da su iranska postrojenja znatno oštećena

Džon Retklif (John Ratcliffe), šef CIA-e, izjavio je da su američki napadi oštetili iranska nuklearna postrojenja i vratili ih godinama unazad. Ova informacija dolazi nakon što je objavljen prvobitni obavještajni izvještaj koji je razljutio američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) jer je njime umanjen utjecaj napada.

Retklif tvrdi da su ključne lokacije uništene, iako nije izjavio da je iranski nuklearni program u potpunosti eliminisan.

U izjavi se navodi da informacije CIA-e uključuju "nove obavještajne podatke iz historijski pouzdanog i tačnog izvora da je nekoliko ključnih iranskih nuklearnih postrojenja uništeno i da će ih trebati obnoviti tokom godina".

Izvještaj Pentagonske obavještajne agencije za odbranu procurio je u američke medije u utorak, u kojem se procjenjuje da je američko bombardovanje unazadilo iranski nuklearni program za samo nekoliko mjeseci.

Američki ministar odbrane rekao je da je ta procjena napravljena s niskim nivoom pouzdanosti.