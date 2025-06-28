Uprkos zabrani: U Budimpešti se danas održava povorka ponosa, brojni zvaničnici najavili dolazak

U Budimpešti se danas održava povorka ponosa, a više od 70 evropskih parlamentaraca, ministara i gradonačelnika evropskih prijestolnica najavilo je dolazak, uprkos zabrani održavanja.

Odluku mađarskih vlasti da zabrane ovogodišnji Budapest Pride međunarodna zajednica dočekala je sa žestokim kritikama, dok se vlasti u Budimpešti pozivaju na zakon i bezbjednosne razloge.

Prijetnje zatvorom

Mađarski ministar pravde Bens Tuson (Bence Tuzson) u pismu poslatom stranim ambasadama upozorio je da je održavanje Pridea "pravno zabranjeno" i da organizatori i učesnici mogu biti krivično gonjeni.

- Okupljanje je protivzakonito, a njegovo organizovanje ili promovisanje može dovesti do zatvorske kazne do jedne godine - navodi se u dokumentu u koji je uvid imao Politico.

I pored toga, organizatori su potvrdili da će se skup održati u formi zakonske „rupe“ koju je omogućilo gradsko vijeće Budimpešte na čelu s gradonačelnikom Gerglijem Karaksonijem (Gergely Karacsony). Time se izbjegava potreba za policijskom dozvolom, koja bi, prema procjenama, bila odbijena.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (von der Leyen), koja se ranije suzdržavala od komentara, u srijedu je objavila videoporuku: "Pozivam mađarske vlasti da dozvole održavanje Budapest Pridea. LGBTIQ+ zajednici u Mađarskoj i šire: uvijek ću biti vaša saveznica."

Miješanje u poslove

Orban je odmah odgovorio kritikama na društvenim mrežama, optužujući fon der Lajen za miješanje u unutrašnje poslove suverene članice EU.

Najavljeni dolazak političara uključuje španskog ministra kulture Ernesta Urtasuna, nizozemskog ministra obrazovanja Eppa Bruinsa, bivšeg belgijskog premijera Elia di Rupa, bivšeg irskog premijera Lea Varadkara, te više desetina članova Evropskog parlamenta.

- Ovo nije samo pitanje LGBTQI prava, već i borba za vladavinu prava u Evropi. Ovo će biti historijski trenutak - kazala je francuska europarlamentarka Kloi Rajdel (Chloe Ridel).

Najveća zabrinutost među organizatorima i gostima jeste da bi mađarska policija mogla koristiti tehnologiju prepoznavanja lica kako bi retroaktivno identifikovala i sankcionisala učesnike.

Evropska komisija istražuje ovu mogućnost kao potencijalno kršenje prava na privatnost i slobodu izražavanja.

Iskazivanje otpora

Iako nekoliko liberalnih i satiričnih stranaka podržava skup, najjača opoziciona stranka Tisza, predvođena Peterom Magyarom, odlučila je da ne učestvuje.

- Mi nećemo pasti u Orbanovu klopku kulturnog rata. On traži konflikt s Briselom kako bi prikrio unutrašnje probleme – inflaciju, urušene institucije i socijalno nezadovoljstvo - izjavio je Zoltan Tarr, blizak saradnik Magyara.

Nekada predvodnica progresivnih politika u regionu, Mađarska je pod Orbanovom vlašću od 2010. krenula putem snažne desničarske ideologije. Nakon zabrane istospolnih brakova i usvajanja, 2021. godine usvojen je tzv. zakon o zaštiti djece, kojim se zabranjuje prikazivanje sadržaja koji „promovišu homoseksualnost“.

U martu ove godine donesen je i zakon koji formalno zabranjuje okupljanja koja prikazuju LGBTQ+ zajednicu u javnom prostoru.

Budapest Pride, prvi takav događaj u istočnoj Evropi, održava se od 1997. godine i do sada nikada nije bio otkazan, iako je bio meta prijetnji i ograničenja. Ovogodišnje okupljanje postaje više od parade – postaje simbol otpora neliberalizmu, kako to ističu i organizatori.

- Budimpešta nije Orban. Ovaj grad i ova zemlja imaju mnogo više da ponude - zaključio je Ričard Barabas (Richard), lider Zelene stranke.

Svoj dolazak na Pride najavio je jučer i europarlamentarac iz Hrvatske Gordan Bosanac, koji je kazao da je važno podržati sve koji se protive tonjenju zemlje u autokraciju.

- Očekuje se najveće okupljanje do sada jer se građani i građanke Mađarske nisu dali zastrašiti ni prijetnjama ni kaznama - napisao je.